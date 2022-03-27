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    捷克數千俄人布拉格上街頭 籲普廷停止烏克蘭戰爭

    主要是俄羅斯人的數千名抗議民眾，在捷克首都布拉格示威反對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），呼籲他停止烏克蘭戰爭。（法新社）

    主要是俄羅斯人的數千名抗議民眾，在捷克首都布拉格示威反對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），呼籲他停止烏克蘭戰爭。（法新社）

    2022/03/27 17:29

    〔中央社〕主要是俄羅斯人的數千名抗議民眾，今天在捷克首都布拉格市中心集會反對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），呼籲他停止烏克蘭戰爭。

    根據主辦單位統計，這次集會大約有5000人參與，他們遊行通過布拉格市中心時，高呼「俄羅斯不要普廷」、「俄羅斯自由、烏克蘭和平」及「普廷不是俄羅斯」。

    主辦人士李特文（Anton Litvin）告訴法新社：「捷克有4萬俄羅斯人，到目前為止，這些俄羅斯人一直不為捷克人所知。」

    在布拉格住了10年的藝術家及維權人士李特文說：「我們想表達，住在這裡的俄羅斯人反對普廷、反對戰爭，他們支持烏克蘭。」

    李特文表示：「這裡的俄羅斯人不是普廷的支持者，他們是歐洲人。」他舉著一面許多抗議民眾所拿的藍白旗幟。

    他解釋說，這面旗幟其實是俄羅斯的紅、藍、白3色國旗，但在這個場合作了調整。

    李特文說：「我們不想要象徵鮮血的紅色條紋，所以我們把它剪掉。現在只有白雪和晴朗藍天的顏色。」

    抗議群眾舉著布條，呼籲俄羅斯人「提高聲音並與真正的敵人作戰，而不是烏克蘭」。有些布條宣稱普廷是凶手。

    抗議者行經布拉格市中心溫瑟拉斯廣場（Wenceslas Square）時，還要求普廷釋放政治犯，包括普廷的批評者納瓦尼（Alexei Navalny），他在本週稍早遭判處9年徒刑。

    出生在白俄羅斯，但搬到布拉格之前住在俄羅斯的設計師班科夫（Peter Bankov）說：「每個頭腦清醒的人都必須站出來反對普廷。」

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