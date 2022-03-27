爆炸畫面曝光！ 烏軍：俄投放禁用武器「白磷彈」

烏克蘭軍方26日再度控訴，俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近，投放遭禁用的武器「白磷彈」。（圖擷取自「@ChristopherJM」推特）

2022/03/27 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，引發外界劇烈譴責。烏克蘭軍方近日再度控訴，俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近，投放遭禁用的武器「白磷彈」。

據《衛報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）24日向北約組織等領導人演說時透露，俄軍對平民使用白磷彈進行無差別攻擊，此舉「導致無數烏國成人和兒童殺害」。

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報導指出，儘管消息尚無法被證實，但烏克蘭軍方26日再次指控，俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近，使用被禁用的武器「白磷彈」。同時外媒記者今（27）日在社群平台「推特」發布1則PO文，並附上2張照片，內文提到烏軍某中尉拍到俄軍投放白磷彈照片，這名中尉直呼此情況「真是瘋了！」

據知，白磷是具有燃燒特性的工業化學物質，白磷爆炸時裡面的化學物質會產生一層厚厚的白雲，白磷燃燒溫度可以超過攝氏800度，此種物質直接燒毀人骨，如果進入血液中，則會毒害腎臟肝臟、心臟等器官，進而導致器官衰竭，白磷所釋放的煙霧也會損害呼吸系統。

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. ???? Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as “madness.” pic.twitter.com/t2QvI2ljbU — Christopher Miller （@ChristopherJM） March 26, 2022

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