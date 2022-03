爆炸畫面曝光！ 烏軍：俄投放禁用武器「白磷彈」

2022/03/27 16:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後,引發外界劇烈譴責。烏克蘭軍方近日再度控訴,俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡(Avdiivka)附近,投放遭禁用的武器「白磷彈」。

據《衛報》報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)24日向北約組織等領導人演說時透露,俄軍對平民使用白磷彈進行無差別攻擊,此舉「導致無數烏國成人和兒童殺害」。

請繼續往下閱讀...

報導指出,儘管消息尚無法被證實,但烏克蘭軍方26日再次指控,俄軍在烏東城市阿夫迪夫卡(Avdiivka)附近,使用被禁用的武器「白磷彈」。同時外媒記者今(27)日在社群平台「推特」發布1則PO文,並附上2張照片,內文提到烏軍某中尉拍到俄軍投放白磷彈照片,這名中尉直呼此情況「真是瘋了!」

據知,白磷是具有燃燒特性的工業化學物質,白磷爆炸時裡面的化學物質會產生一層厚厚的白雲,白磷燃燒溫度可以超過攝氏800度,此種物質直接燒毀人骨,如果進入血液中,則會毒害腎臟肝臟、心臟等器官,進而導致器官衰竭,白磷所釋放的煙霧也會損害呼吸系統。

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. ???? Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as “madness.” pic.twitter.com/t2QvI2ljbU