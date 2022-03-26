白宮警告俄羅斯可能進一步侵略其他國家 包括北約盟國

白宮國家安全顧問蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。（歐新社、路透檔案照；本報合成）

2022/03/26 20:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已超過1個月，白宮25日針對俄國將戰事擴大到烏克蘭以外的可能性，提出迄今最強烈的評估，認為俄國可能侵犯其他東歐國家，包括北大西洋公約組織（NATO）盟國。

《華盛頓時報》25日報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），25日在「空軍一號」上向記者表示，「我們確實相信，俄羅斯在烏克蘭的侵略行動，正顯示（俄國）有此意願，無視國際秩序和70年來打造國際社會所依賴的基本規範」。

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先前白宮被問到，俄羅斯總統普廷的侵略行動會不會止於烏克蘭，都以這是假設性問題，一筆帶過。不過，蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。

他說，「總統很明確地說了，他派兵轉部署到波羅的海國家、到波蘭和羅馬尼亞，以及他支持北約東翼新部署4個戰鬥群，是因為這很重要，就此刻而言，要向俄羅斯傳達明確訊息：美國和北約將捍衛北約每一寸土地」。

蘇利文還談到北約憲章明言的集體防衛機制，表示這些措施有其必要性，「嚇阻任何普廷或許會進一步侵略北約的想法」。

白宮國家安全顧問蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。（路透）

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