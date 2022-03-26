為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白宮警告俄羅斯可能進一步侵略其他國家 包括北約盟國

    白宮國家安全顧問蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。（歐新社、路透檔案照；本報合成）

    白宮國家安全顧問蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。（歐新社、路透檔案照；本報合成）

    2022/03/26 20:15

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已超過1個月，白宮25日針對俄國將戰事擴大到烏克蘭以外的可能性，提出迄今最強烈的評估，認為俄國可能侵犯其他東歐國家，包括北大西洋公約組織（NATO）盟國。

    《華盛頓時報》25日報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），25日在「空軍一號」上向記者表示，「我們確實相信，俄羅斯在烏克蘭的侵略行動，正顯示（俄國）有此意願，無視國際秩序和70年來打造國際社會所依賴的基本規範」。

    先前白宮被問到，俄羅斯總統普廷的侵略行動會不會止於烏克蘭，都以這是假設性問題，一筆帶過。不過，蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。

    他說，「總統很明確地說了，他派兵轉部署到波羅的海國家、到波蘭和羅馬尼亞，以及他支持北約東翼新部署4個戰鬥群，是因為這很重要，就此刻而言，要向俄羅斯傳達明確訊息：美國和北約將捍衛北約每一寸土地」。

    蘇利文還談到北約憲章明言的集體防衛機制，表示這些措施有其必要性，「嚇阻任何普廷或許會進一步侵略北約的想法」。

    白宮國家安全顧問蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。（路透）

    白宮國家安全顧問蘇利文在最新談話中暗示，美國已在為俄羅斯可能侵犯波羅的海國家做準備，包括波蘭和羅馬尼亞。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄衝突以來首次 拜登會見烏克蘭外長防長
    2022/03/26 20:09

    烏俄衝突以來首次 拜登會見烏克蘭外長防長
    俄軍攻佔基輔北方城市擄走市長 市民示威驚傳槍響
    2022/03/26 19:53

    俄軍攻佔基輔北方城市擄走市長 市民示威驚傳槍響

    與綠海學區為鄰 這案誠意十足
    俄侵烏最大警示 美印太司令：須嚴肅看待中國確實可能攻台
    2022/03/26 18:26

    俄侵烏最大警示 美印太司令：須嚴肅看待中國確實可能攻台
    俄軍重心轉往烏東 美官員：可能動用喬治亞境內俄國部隊
    2022/03/26 16:39

    俄軍重心轉往烏東 美官員：可能動用喬治亞境內俄國部隊

    郭婷筠從小胖到大！為婚禮甩17公斤
    與日本鬧翻！俄羅斯在日俄爭議島嶼展開軍演
    2022/03/26 16:11

    與日本鬧翻！俄羅斯在日俄爭議島嶼展開軍演
    侵烏只是開端？ 俄共議員語出驚人：還得讓「6國」去軍事化
    2022/03/26 14:39

    侵烏只是開端？ 俄共議員語出驚人：還得讓「6國」去軍事化
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播