抓到了！台中梧棲銀樓遭搶20萬元金項鍊 2匪高雄落網

台中梧棲一間銀樓發生搶案。（記者張軒哲攝）

2025/03/28 15:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區台灣大道八段一間銀樓，昨日下午驚傳遭搶，兩名男子佯稱要看金項鍊，趁機搶走一條金項鍊（重約2兩，價值約20萬）金項鍊，趁機奪門而出，駕車逃逸，銀樓老闆娘遭搶後，騎機車追出阻攔搶匪時，遭搶匪倒車撞傷，住院觀察。警方於今日上午11時45分許，在高雄市苓雅區一處大樓內查獲兩名犯嫌，並起獲作案用衣物及剩餘贓款約13萬元，警方將持續追查犯嫌銷贓管道。全案依強盜罪嫌移送偵辦。

警方調查，昨日下午近4時，兩名男子進入店內佯稱要選購金項鍊。70歲王姓老闆娘拿出金飾提供挑選，過程中其中一名男子表示要到戶外抽菸，乘店家開啟門鎖之際，兩人搶走一條金項鍊，迅速奪門而出，駕駛轎車沿台灣大道逃逸，銀樓老闆娘騎機車追出時，正好遇到紅燈，搶匪轎車遭前方公車擋住，倒車時撞倒王女，王女的兒子及時趕到，將母親送醫救治。

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童綜合醫院指出，王女送達急診，意識清楚，左手臂擦挫傷，頭暈想吐，檢查後確認有腦出血情況，送加護病房觀察。

警方調查，循線於高雄市發現涉案車輛，並經調閱監視器鎖定23歲戴姓及27歲涂姓2名犯嫌涉有重嫌，經報請檢察官開立拘票，兩嫌今日上午於高雄落網。

兩名年輕男子搶走金項鍊後，快步逃逸。（記者張軒哲翻攝）

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