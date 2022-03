俄軍狂轟濫炸馬立波 普廷盟友嗆：已經佔領了絕不歸還烏克蘭

2022/03/26 22:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍持續對烏克蘭南部港市馬立波(Mariupol)狂轟濫炸,車臣傀儡總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)宣稱已拿下馬立波,還在市政廳升起俄國國旗。對此,俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」理事會秘書圖爾恰克(Andrei Turchak)宣稱,俄羅斯將重建馬立波,也絕不會將其歸還給烏克蘭。

先前出動1萬人部隊「助攻」烏國的車臣傀儡總統卡德羅夫昨在社群平台Telegram稱已拿下馬立波:「士兵們透過無線電回報,稱他們已解放了馬立波當局的大樓,同時升起了我們的(指俄羅斯)的旗幟。」

綜合外媒報導,俄羅斯總統普廷盟友、團結俄羅斯黨理事會秘書圖爾恰克也宣稱,俄軍已獲得馬立波的政權,並稱莫斯科將重建馬立波,且永遠不還給烏克蘭,「這樣就不會有人質疑了,俄國將永遠留在這裡」。

United Russia chief Andrei Turchak says Moscow will rebuild Mariupol – and never give it back to Ukraine.



“So that nobody has any doubts: Russia’s here forever.”https://t.co/id8kLSZXZY