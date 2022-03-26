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    俄軍狂轟濫炸馬立波 普廷盟友嗆：已經佔領了絕不歸還烏克蘭

    俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」理事會秘書圖爾恰克（見圖）宣稱，俄羅斯將重建馬立波，也絕不會將其歸還給烏克蘭。（美聯社）

    俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」理事會秘書圖爾恰克（見圖）宣稱，俄羅斯將重建馬立波，也絕不會將其歸還給烏克蘭。（美聯社）

    2022/03/26 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍持續對烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）狂轟濫炸，車臣傀儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）宣稱已拿下馬立波，還在市政廳升起俄國國旗。對此，俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」理事會秘書圖爾恰克（Andrei Turchak）宣稱，俄羅斯將重建馬立波，也絕不會將其歸還給烏克蘭。

    先前出動1萬人部隊「助攻」烏國的車臣傀儡總統卡德羅夫昨在社群平台Telegram稱已拿下馬立波：「士兵們透過無線電回報，稱他們已解放了馬立波當局的大樓，同時升起了我們的（指俄羅斯）的旗幟。」

    綜合外媒報導，俄羅斯總統普廷盟友、團結俄羅斯黨理事會秘書圖爾恰克也宣稱，俄軍已獲得馬立波的政權，並稱莫斯科將重建馬立波，且永遠不還給烏克蘭，「這樣就不會有人質疑了，俄國將永遠留在這裡」。

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