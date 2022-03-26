俄軍狂轟馬立波成死城 法國將率2國執行「特殊人道主義行動」
2022/03/26 17:31
〔即時新聞／綜合報導〕俄軍屢次對烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）狂轟濫炸，造成許多平民傷亡，烏國檢察總長維涅迪克托瓦更指控，俄軍包圍馬立波的行為已構成「種族滅絕」。對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國將與土耳其、希臘聯合發起「特殊人道主義行動」，疏散所有希望離開馬立波的民眾。
俄羅斯入侵烏克蘭，遭圍困的南部港市馬立波拒絕投降後，持續遭俄軍狂轟濫炸，造成許多平民傷亡，仍有10多萬人受困，且得不到食物、水、電力或暖氣供應，據逃出這座圍城的居民描述，當地已成為滿街充斥死屍和全毀建物的冰冷地獄。
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綜合外媒報導，馬克宏25日表示，法國打算在遭受破壞的烏克蘭馬立波開展國際救援行動，「我們將與土耳其和希臘聯合發起人道主義行動，疏散所有希望離開馬立波的人。我們正在協調，並將與俄羅斯進行談判」。
「我們希望在接下來的幾天內盡快完成。」馬克宏補充說：「我將在接下來的48到72小時內與俄國總統普廷進行對話，以敲定細節和方式。」他也透露自己將與烏克蘭政府和烏國總統澤倫斯基進行協調，並與馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）保持聯繫。