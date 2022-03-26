俄軍狂轟馬立波成死城 法國將率2國執行「特殊人道主義行動」

俄羅斯軍隊猛攻馬立波，外媒透露這是因為俄國想要建立克里米亞半島連接到烏東的陸路走廊。（本報合成）

2022/03/26 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍屢次對烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）狂轟濫炸，造成許多平民傷亡，烏國檢察總長維涅迪克托瓦更指控，俄軍包圍馬立波的行為已構成「種族滅絕」。對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國將與土耳其、希臘聯合發起「特殊人道主義行動」，疏散所有希望離開馬立波的民眾。

俄羅斯入侵烏克蘭，遭圍困的南部港市馬立波拒絕投降後，持續遭俄軍狂轟濫炸，造成許多平民傷亡，仍有10多萬人受困，且得不到食物、水、電力或暖氣供應，據逃出這座圍城的居民描述，當地已成為滿街充斥死屍和全毀建物的冰冷地獄。

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綜合外媒報導，馬克宏25日表示，法國打算在遭受破壞的烏克蘭馬立波開展國際救援行動，「我們將與土耳其和希臘聯合發起人道主義行動，疏散所有希望離開馬立波的人。我們正在協調，並將與俄羅斯進行談判」。

「我們希望在接下來的幾天內盡快完成。」馬克宏補充說：「我將在接下來的48到72小時內與俄國總統普廷進行對話，以敲定細節和方式。」他也透露自己將與烏克蘭政府和烏國總統澤倫斯基進行協調，並與馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）保持聯繫。

遭圍困的南部港市馬立波拒絕投降後，持續遭俄軍狂轟濫炸，估計當地還有10多萬人受困，且得不到食物、水、電力或暖氣供應。（路透）

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