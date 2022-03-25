為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍損失慘！ 大型登陸艦遭擊毀 傳第49軍團中將指揮官也陣亡

    烏軍消息傳出，俄軍第49集團軍的前進指揮所指揮官瑞桑瑟夫（見圖）中將陣亡。（圖取自推特）

    烏軍消息傳出，俄軍第49集團軍的前進指揮所指揮官瑞桑瑟夫（見圖）中將陣亡。（圖取自推特）

    2022/03/25 17:44

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方24日宣布擊毀停泊在亞速海畔別爾江斯克港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk），烏國總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）則透露，烏軍同時也摧毀俄軍第49集團軍的前進指揮所，更傳出負責指揮該單位的指揮官瑞桑瑟夫（Yakov Rezantsev）中將也陣亡。俄方尚未證實此消息，若屬實勢必重挫俄軍士氣。

    烏克蘭海軍昨在官方臉書貼出照片、影片稱：「佔領軍黑海艦隊（Black Sea Fleet）大型登陸艦奧爾斯克號（Orsk），已在俄國佔領的別爾江斯克（Berdyansk）港被我軍擊毀。」雖並未說明是使用何種武器進行攻擊，外媒多推測是用OTR-21托奇卡（OTR-21 Tochka）短程彈道飛彈精確打擊。

    根據烏克蘭國際傳真社《Interfax Ukraine》報導，阿列斯托維奇指出，俄羅斯第 49集團軍在烏克蘭南部的前進指揮所已被摧毀，「根據初步資料，俄軍第49集團軍在南部的前進指揮所和一艘大型登陸艦被摧毀，這艘載著約400名海軍陸戰隊員、20輛戰車和45輛裝甲運兵車的奧爾斯克號，突然在港口爆炸，另一艘薩托夫號艦體受損嚴重」。

    阿列斯托維奇指出，根據烏克蘭海軍的說法，這2艘登陸艦都是由烏克蘭叛軍所指揮，「他們早在2014年就叛逃到俄羅斯。」他也透露，俄軍前線缺乏進攻的資源，「前線幾乎被凍結了。敵人站著不動，燃料、彈藥和其他類型的支援問題相當大」。

    另外，有消息傳出，南部戰區俄軍第49集團軍的前進指揮所指揮官瑞桑瑟夫（Yakov Rezantsev）中將也陣亡，據傳他是負責襲擊馬里波平民的兇手之一，若消息屬實，瑞桑瑟夫將是繼莫爾德維喬夫中將（Andriy Mordvichov）陣亡後，第二位陣亡的俄軍中將。

    烏克蘭軍方24日宣布，擊毀一艘停泊在亞速海畔別爾江斯克港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk）。（圖取自烏克蘭海軍臉書）

    烏克蘭軍方24日宣布，擊毀一艘停泊在亞速海畔別爾江斯克港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk）。（圖取自烏克蘭海軍臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拍得一清二楚！俄登陸艦遇襲爆炸大火 7分半過程連衛星都看到
    2022/03/25 06:16

    拍得一清二楚！俄登陸艦遇襲爆炸大火 7分半過程連衛星都看到
    爆炸影片曝光！烏克蘭反攻 俄軍登陸艦傳2毀2傷
    2022/03/24 22:35

    爆炸影片曝光！烏克蘭反攻 俄軍登陸艦傳2毀2傷

    海線唯一歌劇院級專利 「明日享享」淨氣宅
    俄戰車登陸艦被毀 專家：俄軍又一次尷尬損失
    2022/03/24 20:00

    俄戰車登陸艦被毀 專家：俄軍又一次尷尬損失
    馬立波傳捷報！ 烏克蘭殲滅俄軍特種部隊 扣獲大量軍事裝備
    2022/03/21 18:12

    馬立波傳捷報！ 烏克蘭殲滅俄軍特種部隊 扣獲大量軍事裝備
    多輛俄軍T-72戰車成廢鐵 烏軍擄獲「箭-10」低空防空飛彈車
    2022/03/19 22:58

    多輛俄軍T-72戰車成廢鐵 烏軍擄獲「箭-10」低空防空飛彈車
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播