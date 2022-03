俄軍損失慘！ 大型登陸艦遭擊毀 傳第49軍團中將指揮官也陣亡

2022/03/25 17:44

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍方24日宣布擊毀停泊在亞速海畔別爾江斯克港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」(Orsk),烏國總統軍事顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovich)則透露,烏軍同時也摧毀俄軍第49集團軍的前進指揮所,更傳出負責指揮該單位的指揮官瑞桑瑟夫(Yakov Rezantsev)中將也陣亡。俄方尚未證實此消息,若屬實勢必重挫俄軍士氣。

烏克蘭海軍昨在官方臉書貼出照片、影片稱:「佔領軍黑海艦隊(Black Sea Fleet)大型登陸艦奧爾斯克號(Orsk),已在俄國佔領的別爾江斯克(Berdyansk)港被我軍擊毀。」雖並未說明是使用何種武器進行攻擊,外媒多推測是用OTR-21托奇卡(OTR-21 Tochka)短程彈道飛彈精確打擊。

根據烏克蘭國際傳真社《Interfax Ukraine》報導,阿列斯托維奇指出,俄羅斯第 49集團軍在烏克蘭南部的前進指揮所已被摧毀,「根據初步資料,俄軍第49集團軍在南部的前進指揮所和一艘大型登陸艦被摧毀,這艘載著約400名海軍陸戰隊員、20輛戰車和45輛裝甲運兵車的奧爾斯克號,突然在港口爆炸,另一艘薩托夫號艦體受損嚴重」。

阿列斯托維奇指出,根據烏克蘭海軍的說法,這2艘登陸艦都是由烏克蘭叛軍所指揮,「他們早在2014年就叛逃到俄羅斯。」他也透露,俄軍前線缺乏進攻的資源,「前線幾乎被凍結了。敵人站著不動,燃料、彈藥和其他類型的支援問題相當大」。

另外,有消息傳出,南部戰區俄軍第49集團軍的前進指揮所指揮官瑞桑瑟夫(Yakov Rezantsev)中將也陣亡,據傳他是負責襲擊馬里波平民的兇手之一,若消息屬實,瑞桑瑟夫將是繼莫爾德維喬夫中將(Andriy Mordvichov)陣亡後,第二位陣亡的俄軍中將。

[2] UPDATE - As a result of Ukrainian strike on the command post of 49th Russian Army on the south of #Ukraine, at least one Rus. General was killed - presidential aide A. Arestovych. This is most likely the notorious murderer of civilians in #Mariupol Lt. Gen. Yakov Rezantsev. pic.twitter.com/l8veCnV3FI