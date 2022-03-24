俄戰車登陸艦被毀 專家：俄軍又一次尷尬損失

烏克蘭海軍稱摧毀俄國黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」，該登陸艦約可運載300名士兵、20輛戰車或40輛裝甲戰鬥車或1700噸各式車輛、貨物。（圖取自烏克蘭海軍臉書）

2022/03/24 20:00

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爆炸畫面曝光！ 烏克蘭大反攻 海軍摧毀俄軍大型登陸艦

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭海軍今（24日）日發文稱，海軍上午在別爾江斯克港內摧毀俄國黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk），美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓（HI Sutton）對此指出，這是至今烏軍成功擊毀俄軍的最大船艦，「也是普廷陷入困境的軍隊又一次尷尬損失」。

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烏克蘭海軍今在官方臉書指稱，俄羅斯佔領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍黑海艦隊「1171型」大型登陸艦「奧爾斯克號」遭烏國海軍摧毀，現場劇烈爆炸火光、冒出陣陣濃煙的畫面也在網路上瘋傳。

據悉，「1171型」戰車登陸艦是蘇聯20世紀60年代後期研製裝備的大型登陸艦（BDK），約可運載300名士兵、20輛戰車或40輛裝甲戰鬥車或1700噸各式車輛、貨物，滿載排水量約4500噸級。俄國一共建造14艘，10艘退役，1艘損毀，而舷號148的「奧爾斯克號」為其中一艘現役艦；黑海艦隊原來有三艘同級艦，目前僅剩一艘Saratov（150）號為現役。

《每日郵報》報導，美國軍事專家薩頓（HI Sutton）對此指出，俄軍一艘大型船艦在港口爆炸，「這是迄今為止烏克蘭軍隊成功打擊的最大船艦，也是俄國總統普廷陷入困境的軍隊，又一次尷尬損失」。

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