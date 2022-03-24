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    爆炸畫面曝光！ 烏克蘭大反攻 海軍摧毀俄軍大型登陸艦

    烏克蘭海軍今日稱摧毀俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」。（圖取自推特）

    烏克蘭海軍今日稱摧毀俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」。（圖取自推特）

    2022/03/24 19:05

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    俄戰車登陸艦被毀 專家：俄軍又一次尷尬損失

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭又傳捷報！烏克蘭海軍今（24日）稍早表示，烏國南部、正被俄軍佔領亞速海畔的別爾江斯克（Berdyansk）港內，一艘俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk）已被摧毀，別爾江斯克港爆炸火光、黑煙直竄的影片也在網路上瘋傳。

    被俄軍佔領的別爾江斯克港口城市今日傳出爆炸起火事件，現場爆出爆炸火光，濃濃黑煙直竄天際，烏克蘭海軍則在官方臉書貼出照片、影片，稱烏國海軍今上午7時在別爾江斯克港內摧毀俄羅斯黑海艦隊大型登陸艦（船塢登陸艦）「奧爾斯克號」。

    綜合外媒報導，「奧爾斯克號」發生二次爆炸後沉沒，另有2艘冒出濃煙的船艦負傷逃離，一間存放彈藥與燃料的倉庫也遭被毀。烏克蘭國防部副部長馬爾亞爾（Anna Malyar）指出，被摧毀的「奧爾斯克號」可載運20輛戰車、45輛裝甲運兵車以及400名傘兵。

    俄方尚未證實相關消息，若屬實勢必重挫俄軍士氣。

    據悉，別爾江斯克港位於戰略港口城市馬立波（Mariupol）以西約70多公里，被俄軍在2月底佔領後用於供應該處部隊的補給。馬立波被俄軍包圍多日拒絕投降，俄軍遲遲無法取得進展。

    烏克蘭海軍稱摧毀俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk）。（圖取自烏克蘭海軍臉書）

    烏克蘭海軍稱摧毀俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk）。（圖取自烏克蘭海軍臉書）

    別爾江斯克港爆炸火光、黑煙直竄的影片在網路上瘋傳。（圖取自烏克蘭海軍臉書）

    別爾江斯克港爆炸火光、黑煙直竄的影片在網路上瘋傳。（圖取自烏克蘭海軍臉書）

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