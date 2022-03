爆炸畫面曝光！ 烏克蘭大反攻 海軍摧毀俄軍大型登陸艦

2022/03/24 19:05

俄戰車登陸艦被毀 專家:俄軍又一次尷尬損失

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭又傳捷報!烏克蘭海軍今(24日)稍早表示,烏國南部、正被俄軍佔領亞速海畔的別爾江斯克(Berdyansk)港內,一艘俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」(Orsk)已被摧毀,別爾江斯克港爆炸火光、黑煙直竄的影片也在網路上瘋傳。

被俄軍佔領的別爾江斯克港口城市今日傳出爆炸起火事件,現場爆出爆炸火光,濃濃黑煙直竄天際,烏克蘭海軍則在官方臉書貼出照片、影片,稱烏國海軍今上午7時在別爾江斯克港內摧毀俄羅斯黑海艦隊大型登陸艦(船塢登陸艦)「奧爾斯克號」。

綜合外媒報導,「奧爾斯克號」發生二次爆炸後沉沒,另有2艘冒出濃煙的船艦負傷逃離,一間存放彈藥與燃料的倉庫也遭被毀。烏克蘭國防部副部長馬爾亞爾(Anna Malyar)指出,被摧毀的「奧爾斯克號」可載運20輛戰車、45輛裝甲運兵車以及400名傘兵。

俄方尚未證實相關消息,若屬實勢必重挫俄軍士氣。

據悉,別爾江斯克港位於戰略港口城市馬立波(Mariupol)以西約70多公里,被俄軍在2月底佔領後用於供應該處部隊的補給。馬立波被俄軍包圍多日拒絕投降,俄軍遲遲無法取得進展。

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM