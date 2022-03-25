拍得一清二楚！俄登陸艦遇襲爆炸大火 7分半過程連衛星都看到
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方24日宣布擊毀一艘停泊在亞速海畔（Azov Sea）別爾江斯克（Berdyansk）港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」（Orsk）。即時衛星照顯示，「奧爾斯克號」遭烏軍襲擊爆炸起火，濃煙在外太空看得一清二楚，烏軍還釋出一段長達7分半的高畫質影片，搭配輕快配樂，「奧爾斯克號」遇襲起火的。
烏克蘭海軍在官方臉書貼出照片、影片稱：「佔領軍黑海艦隊（Black Sea Fleet）大型登陸艦奧爾斯克號（Orsk），已在俄國佔領的別爾江斯克（Berdyansk）港被我軍擊毀。」
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影片中可見，一艘停靠在碼頭大型吊臂旁的重型灰色軍艦冒出滾滾黑煙，烏克蘭海軍稱這艘船艦受到攻擊，外媒則指，「奧爾斯克號」發生二次爆炸後沉沒，另有2艘冒出濃煙的船艦負傷逃離，一間存放彈藥與燃料的倉庫遭被毀。
烏克蘭情報部隊事後稱，烏軍對別爾江斯克港口襲擊，俄軍共有兩艘登陸艦被毀，「奧爾斯克號」全毀、「薩托夫號」艦體受損嚴重遭俄軍炸沉，另兩艘登陸艦「庫尼科夫號」和「新切爾卡斯克號」受不等程度損傷，被迫離開港口，艦上約有200至300人。
烏克蘭海軍事後還釋出一段7分32秒的影片，內容為「奧爾斯克號」遇襲的過程，只見鏡頭由遠慢慢拉近對準起火燃燒的「奧爾斯克號」，濃濃黑煙直竄天際，接著可見2艘登陸艦立即開離港口，疑似也受到損傷，整段影片搭配輕快的音樂曲風讓人看得相當療癒。
美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓（HI Sutton）事後在推特PO出即時衛星照，表示俄軍登陸艦爆炸起火，濃煙在外太空相當清楚，還可看到另外兩艘登陸艦在離港一段時間在海上繞行。
***UPDATE***— H I Sutton （@CovertShores） March 24, 2022
Burning #Russian Landing Ship at #Berdiansk visible in satellite imagery from earlier today.
Also visible are the two other Ropucha class landing ships, one sailing in circles. Various tugs and smaller craft rushing around.
With @detresfa_ pic.twitter.com/d6gmXWytjV
#Berdyansk port （occupied）: Secondary explosions can be heard （video via @GirkinGirkin pic.twitter.com/E4FjYajdOo— English Luhansk （@loogunda） March 24, 2022
We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu— NEXTA （@nexta_tv） March 24, 2022