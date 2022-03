拍得一清二楚！俄登陸艦遇襲爆炸大火 7分半過程連衛星都看到

影片中可見,一艘停靠在碼頭大型吊臂旁的重型灰色軍艦冒出滾滾黑煙,烏克蘭海軍稱這艘船艦受到攻擊。(圖取自烏克蘭海軍臉書)

2022/03/25 01:02

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍方24日宣布擊毀一艘停泊在亞速海畔(Azov Sea)別爾江斯克(Berdyansk)港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」(Orsk)。即時衛星照顯示,「奧爾斯克號」遭烏軍襲擊爆炸起火,濃煙在外太空看得一清二楚,烏軍還釋出一段長達7分半的高畫質影片,搭配輕快配樂,「奧爾斯克號」遇襲起火的。

烏克蘭海軍在官方臉書貼出照片、影片稱:「佔領軍黑海艦隊(Black Sea Fleet)大型登陸艦奧爾斯克號(Orsk),已在俄國佔領的別爾江斯克(Berdyansk)港被我軍擊毀。」

影片中可見,一艘停靠在碼頭大型吊臂旁的重型灰色軍艦冒出滾滾黑煙,烏克蘭海軍稱這艘船艦受到攻擊,外媒則指,「奧爾斯克號」發生二次爆炸後沉沒,另有2艘冒出濃煙的船艦負傷逃離,一間存放彈藥與燃料的倉庫遭被毀。

烏克蘭情報部隊事後稱,烏軍對別爾江斯克港口襲擊,俄軍共有兩艘登陸艦被毀,「奧爾斯克號」全毀、「薩托夫號」艦體受損嚴重遭俄軍炸沉,另兩艘登陸艦「庫尼科夫號」和「新切爾卡斯克號」受不等程度損傷,被迫離開港口,艦上約有200至300人。

烏克蘭海軍事後還釋出一段7分32秒的影片,內容為「奧爾斯克號」遇襲的過程,只見鏡頭由遠慢慢拉近對準起火燃燒的「奧爾斯克號」,濃濃黑煙直竄天際,接著可見2艘登陸艦立即開離港口,疑似也受到損傷,整段影片搭配輕快的音樂曲風讓人看得相當療癒。

美國海軍研究所(USNI)專欄作家、軍事專家薩頓(HI Sutton)事後在推特PO出即時衛星照,表示俄軍登陸艦爆炸起火,濃煙在外太空相當清楚,還可看到另外兩艘登陸艦在離港一段時間在海上繞行。

***UPDATE***



Burning #Russian Landing Ship at #Berdiansk visible in satellite imagery from earlier today.



Also visible are the two other Ropucha class landing ships, one sailing in circles. Various tugs and smaller craft rushing around.



With @detresfa_ pic.twitter.com/d6gmXWytjV — H I Sutton (@CovertShores) March 24, 2022

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

即時衛星照顯示,「奧爾斯克號」遭烏軍襲擊爆炸起火,濃煙在外太空看得一清二楚,還可看到另外兩艘登陸艦在離港一段時間在海上繞行。(圖取自薩頓推特)

烏克蘭軍方24日表示,烏軍擊毀一艘停泊在亞速海畔別爾江斯克港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧爾斯克號」。(圖取自烏克蘭海軍臉書)

烏軍也釋出一段搭配輕快曲風、「奧爾斯克號」遇襲起火的7分半高畫質影片。(圖取自烏克蘭海軍臉書)

烏軍釋出「奧爾斯克號」在碼頭遇襲起火的高畫質影片,畫面中也可看到多艘大小軍艦緊急出港避難,但有另一艘大型登陸艦駛離時也冒出大火,似乎也已遇襲。(圖取自烏克蘭海軍臉書)

