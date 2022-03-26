俄軍攻佔基輔北方城市擄走市長 市民示威驚傳槍響
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已超過一個月，烏北城市斯拉夫蒂奇市（Slavutych）今（26）日傳遭俄軍攻陷，市長也被擄走，當地數百名民眾上街示威抗議，現場驚傳槍響。
據《CNN》報導，俄軍今天傳已攻陷烏克蘭北方、距首都基輔150公里的斯拉夫蒂奇市，市長弗米奇夫（Yuri Fomichiv）也遭俄軍擄走，下落不明。數百當地居民響應市長失蹤前的呼籲，聚集在城市廣場示威，高喊「斯拉夫蒂奇屬於烏克蘭」、「榮耀歸於烏克蘭」等口號，卻頻頻驚傳震撼彈爆炸及連續槍響。
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在此之前，市長弗米奇夫25日晚間曾在臉書發表聲明：「我們的守護者既無私又勇敢堅守崗位！但雙方的武力並不平衡，不幸地，我們必須面對死亡（戰敗）。」
據悉，斯拉夫蒂奇是許多車諾比核電廠員工居住的城市，距離車諾比僅約60公里，而距離首都基輔約150公里，同屬烏克蘭基輔州，鄰近聶伯河（Dnieper River）可直通基輔，又貼近白俄羅斯，戰略地位重要，已連續數日遭到俄軍轟炸。
相關影片請見：
The #Russian military is trying to disperse a rally in #Slavutych, they are shooting in the air and throwing stun grenades, the head of the #Kyiv regional administration Oleksandr #Pavlyuk said.— NEXTA （@nexta_tv） March 26, 2022
He also said that the military kidnapped the head of the city, Yuriy Fomichev. pic.twitter.com/y3ZwlZAQ6g