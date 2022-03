俄軍攻佔基輔北方城市擄走市長 市民示威驚傳槍響

2022/03/26 19:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已超過一個月,烏北城市斯拉夫蒂奇市(Slavutych)今(26)日傳遭俄軍攻陷,市長也被擄走,當地數百名民眾上街示威抗議,現場驚傳槍響。

據《CNN》報導,俄軍今天傳已攻陷烏克蘭北方、距首都基輔150公里的斯拉夫蒂奇市,市長弗米奇夫(Yuri Fomichiv)也遭俄軍擄走,下落不明。數百當地居民響應市長失蹤前的呼籲,聚集在城市廣場示威,高喊「斯拉夫蒂奇屬於烏克蘭」、「榮耀歸於烏克蘭」等口號,卻頻頻驚傳震撼彈爆炸及連續槍響。

請繼續往下閱讀...

在此之前,市長弗米奇夫25日晚間曾在臉書發表聲明:「我們的守護者既無私又勇敢堅守崗位!但雙方的武力並不平衡,不幸地,我們必須面對死亡(戰敗)。」

據悉,斯拉夫蒂奇是許多車諾比核電廠員工居住的城市,距離車諾比僅約60公里,而距離首都基輔約150公里,同屬烏克蘭基輔州,鄰近聶伯河(Dnieper River)可直通基輔,又貼近白俄羅斯,戰略地位重要,已連續數日遭到俄軍轟炸。

The #Russian military is trying to disperse a rally in #Slavutych, they are shooting in the air and throwing stun grenades, the head of the #Kyiv regional administration Oleksandr #Pavlyuk said.



He also said that the military kidnapped the head of the city, Yuriy Fomichev. pic.twitter.com/y3ZwlZAQ6g