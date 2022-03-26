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    俄侵烏最大警示 美印太司令：須嚴肅看待中國確實可能攻台

    美國印太司令阿基里諾訪問澳洲時示警，必須針對中國對台動武的可能性，隨時做好準備。（歐新社）

    美國印太司令阿基里諾訪問澳洲時示警，必須針對中國對台動武的可能性，隨時做好準備。（歐新社）

    2022/03/26 18:26

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國印度─太平洋司令部司令阿基里諾（John Aquilino）25日在英國《金融時報》專訪中指出，在中國逐步升高軍事施壓台灣之際，俄羅斯侵略烏克蘭的行動，凸顯了中國對台灣構成的嚴峻威脅，他提醒，必須針對中國對台動武的可能性，隨時做好準備。

    阿基里諾指出，從在台灣周邊和南海愈加咄咄逼人的軍事活動，到迅速擴張核武軍力，以及7月試射高超音速武器，中國在過去這一年即已展現「有此膽量」，「我不認為有人會在5個月前預料到侵略烏克蘭行動，因此，我想（侵烏戰爭）的頭號教訓是：這真的可能發生」。他說，「第二個教訓是，不要自滿……我們得隨時做好準備。」

    阿基里諾是在訪問澳洲時受訪，這是他上任後首次出訪澳洲。針對中國解放軍戰機頻頻闖入台灣防空識別區，升高兩岸緊張，以及對台動武可能性的憂慮，阿基里諾說，北京肯定已經特別改變其軍事活動，適用於在台灣周邊，「海上、空中活動增加，都意在對台灣人民施壓。」

    阿基里諾表示，他不會說他因此更感到憂心，「但是確實看見壓力在升高，我們得確保萬一有任何行動，我們做好了準備」。

    被問到若台海發生戰事，澳洲和日本會扮演什麼角色？阿基里諾說，這要由兩國自己決定，但是美國過去、也持續希望做好準備，與盟邦一起行動。

    阿基里諾也對中國的高超音速武器發展表達憂慮，至於這項武器是否用來針對美國，或者利於攻擊台灣？他說，高超音速武器是「攻擊性武力」，而非防禦性，「有很多用途」，他不認為中國是為一個特別目的而打造這項武器，「但是（高超音速武器）肯定在破壞區域穩定，因為這種武力能夠用來對付該區域任何對象」。

    阿基里諾也說，他同時密切關注中國核武「非常大幅增加」，五角大廈預測中國的核彈頭數量將在這個10年內超過1000枚。他說，印太司令部正與主管美國核武的戰略司令部一起提供「整合嚇阻力」，因應這項威脅。

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