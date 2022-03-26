俄軍重心轉往烏東 美官員：可能動用喬治亞境內俄國部隊

俄軍入侵烏克蘭超過1個月，俄國國防部昨日宣布，軍事行動第一階段大致完成，俄軍後續將專注在完全「解放」烏東頓巴斯地區，美國官員表示，俄羅斯可能動用位於喬治亞的俄羅斯部隊，前往頓巴斯地區作戰。俄軍士兵示意圖。（路透）

2022/03/26 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭超過1個月，俄國國防部昨日宣布，軍事行動第一階段大致完成，俄軍後續將專注在完全「解放」烏東頓巴斯地區（Donbass），美國官員表示，俄羅斯可能動用位於喬治亞的俄羅斯部隊，前往頓巴斯地區作戰。

根據《路透》報導，俄羅斯參謀總部的軍事行動主管魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）宣布，「行動第一階段的主要目標大致上來說都達成了。烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已被大幅降低，這讓我方有條件將心力集中在主要目標上：解放頓巴斯。

請繼續往下閱讀...

《英國廣播公司》（BBC）分析，俄軍這項聲明意味著戰前制定的戰略已經失敗，意識到自己無法同時展開多個戰線，現在有多達10個新的營級戰術群正在援助頓巴斯地區。

一名美國官員則向《路透》表示，俄軍優先處理頓巴斯地區的宣告，和美方情報相同，「美國注意到俄軍在頓巴斯地區變得更具侵略性，他們當然將此事放在清單上更優先的順位」。

這名官員也強調，美國首度掌握跡象，顯現俄羅斯正在尋求動用其在喬治亞的軍隊，來幫助在烏克蘭的戰事，「目前尚未確認時間點為何，也不確定這些部隊會去哪，但若他們被派往頓巴斯地區，不會讓人感到意外」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法