為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍重心轉往烏東 美官員：可能動用喬治亞境內俄國部隊

    俄軍入侵烏克蘭超過1個月，俄國國防部昨日宣布，軍事行動第一階段大致完成，俄軍後續將專注在完全「解放」烏東頓巴斯地區，美國官員表示，俄羅斯可能動用位於喬治亞的俄羅斯部隊，前往頓巴斯地區作戰。俄軍士兵示意圖。（路透）

    俄軍入侵烏克蘭超過1個月，俄國國防部昨日宣布，軍事行動第一階段大致完成，俄軍後續將專注在完全「解放」烏東頓巴斯地區，美國官員表示，俄羅斯可能動用位於喬治亞的俄羅斯部隊，前往頓巴斯地區作戰。俄軍士兵示意圖。（路透）

    2022/03/26 16:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭超過1個月，俄國國防部昨日宣布，軍事行動第一階段大致完成，俄軍後續將專注在完全「解放」烏東頓巴斯地區（Donbass），美國官員表示，俄羅斯可能動用位於喬治亞的俄羅斯部隊，前往頓巴斯地區作戰。

    根據《路透》報導，俄羅斯參謀總部的軍事行動主管魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）宣布，「行動第一階段的主要目標大致上來說都達成了。烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已被大幅降低，這讓我方有條件將心力集中在主要目標上：解放頓巴斯。

    《英國廣播公司》（BBC）分析，俄軍這項聲明意味著戰前制定的戰略已經失敗，意識到自己無法同時展開多個戰線，現在有多達10個新的營級戰術群正在援助頓巴斯地區。

    一名美國官員則向《路透》表示，俄軍優先處理頓巴斯地區的宣告，和美方情報相同，「美國注意到俄軍在頓巴斯地區變得更具侵略性，他們當然將此事放在清單上更優先的順位」。

    這名官員也強調，美國首度掌握跡象，顯現俄羅斯正在尋求動用其在喬治亞的軍隊，來幫助在烏克蘭的戰事，「目前尚未確認時間點為何，也不確定這些部隊會去哪，但若他們被派往頓巴斯地區，不會讓人感到意外」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與日本鬧翻！俄羅斯在日俄爭議島嶼展開軍演
    2022/03/26 16:11

    與日本鬧翻！俄羅斯在日俄爭議島嶼展開軍演
    入侵烏克蘭害到自己！ 俄軍被曝後續徵兵恐受影響
    2022/03/26 16:09

    入侵烏克蘭害到自己！ 俄軍被曝後續徵兵恐受影響

    與綠海學區為鄰 這案誠意十足
    英化武專家曝普廷最大弱點 籲西方國家採取行動
    2022/03/26 15:52

    英化武專家曝普廷最大弱點 籲西方國家採取行動
    再傳捷報！ 烏軍收復哈爾科夫東部2城鎮
    2022/03/26 15:49

    再傳捷報！ 烏軍收復哈爾科夫東部2城鎮

    郭婷筠從小胖到大！為婚禮甩17公斤
    對抗俄羅斯假訊息 烏克蘭政府推事實查核機器人
    2022/03/26 15:35

    對抗俄羅斯假訊息 烏克蘭政府推事實查核機器人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播