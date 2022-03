援烏星鏈被俄國駭客攻擊！ 馬斯克沒在怕：至今沒被突破

2022/03/26 18:51

〔即時新聞/綜合報導〕全球首富、SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)為烏克蘭提供「星鏈」(Starlink)衛星服務,協助維持受損城市的通信服務,有美國官員稱,俄軍在戰事初期就入侵烏克蘭衛星通信設備,企圖擾亂烏克蘭的軍事通信。對此,馬斯克霸氣地說,到目前為止,星鏈已阻擋所有駭客和各種干擾。

根據《華盛頓郵報》報導,在俄羅斯入侵烏克蘭前,身分不明的駭客就針對烏克蘭政府各組織及金融機構發動網路惡意攻擊,對此美國官員稱,美國情報分析人士認為,俄羅斯軍事間諜駭客是攻擊衛星寬頻服務的幕後黑手,該攻擊在俄侵烏初期擾亂烏克蘭的軍事通信。

不僅烏克蘭的衛星通信被攻擊,美國電訊公司Viasat日前也受到影響,駭客讓數據機無法與Viasat的KA-SAT衛星聯繫,這顆衛星為歐洲一些客戶提供網際網路連線服務,其中包括烏克蘭客戶。

資訊科技網站Slashdot就在推特分享相關新聞,指出「俄羅斯入侵烏克蘭,入侵數千個衛星寬頻網路」,對此,馬斯克也在推特回應,「至少到目前為止,星鏈已經抵擋所有駭客和各種干擾」。

烏克蘭副總理兼數位化轉型部部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)上月26日向馬斯克提出救援請求,希望SpaceX向烏克蘭提供「星鏈(Starlink)」衛星站。馬斯克隨後也對費多羅夫救援請求做出回應,表示「星鏈服務現在已在烏克蘭啟動,且後續還會有更多衛星站」。

