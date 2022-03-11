烏克蘭恐遭俄斷網 馬斯克「星鏈」當地開箱體驗出爐

俄烏持續激戰，SpaceX執行長馬斯克已陸續援贈數批「星鏈」（Starlink）衛星接收器予烏方。（法新社、擷自「Mykhailo Fedorov」推特，本報合成）

2022/03/11 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏持續激戰，SpaceX執行長馬斯克已陸續援贈數批「星鏈」（Starlink）衛星接收器予烏方，有外媒披露烏克蘭當地星鏈設備的使用狀況，並揭露在烏國隨時可能被斷網的當前，星鏈扮演的關鍵角色。

《美國之音》刊文指出，在俄軍砲火與網路襲擊之下，烏克蘭隨時面臨全面斷網的風險，自開戰以來，俄軍針對烏克蘭通訊基礎設施進行攻擊，減少烏克蘭人獲取可靠消息來源的管道，自3月以來，烏克蘭境內局部地區的常規網路連接幾乎幾近癱瘓。

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為了在俄方密集攻擊下維持網路運作，馬斯克已將一批批星鏈衛星接收器送進烏克蘭，留在首都基輔的烏克蘭通訊工程師庫特科夫（Oleg Kutkov）是當地首批星鏈設備使用者之一，他在接受《美國之音》採訪時，介紹了截至目前的使用體驗。

庫特科夫表示，拿到手的星鏈設備共有兩個主要元件，其中一個要架設在沒有遮蔽的室外，朝向天空並啟動電源，等個幾分鐘，室內的路由器便可提供網路服務。

庫特科夫指出，目前在當地使用星鏈設備連網速度非常快，傳輸速度每秒超過200Mb，整體網路連線品質比過往電信服務都還要好，速度也更快。

被問及烏克蘭當局如何分配星鏈設備時，庫特科夫表示，基於安全因素不能分享太多具體資訊，不過他知道當局正將這些設備分發至政府部門、軍事單位、基礎設施、發電廠等主要機構。

俄烏持續激戰，SpaceX執行長馬斯克已陸續援贈數批「星鏈」（Starlink）衛星接收器予烏方。（擷自「Mykhailo Fedorov」推特）

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