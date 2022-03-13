起來！「匿名者」喊話 籲俄羅斯人「推翻普廷暴政」
2022/03/13 19:10
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第18天，網路駭客組織「匿名者」（Anonymous ）13日發表影片向俄國人民喊話，呼籲起身反抗暴政，推翻普廷（Vladimir Putin）政權，和平結束戰爭。
據《衛報》報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，聞名全球的網路駭客組織「匿名者」今（13）日在社群媒體上發表一部聲明影片，呼籲俄國人民起身反抗普廷政權。
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「匿名者」聲明刻意使用俄語，向俄羅斯人喊話，據各方網友所提供之英文翻譯，聲明全文內容中文翻譯如下：
你們被困在政治宣傳的鐵幕之後，你們的政府深怕秘密被揭穿，刻意將你們排除在國際對談之中。
普廷政權在侵略烏克蘭後已犯下了無數戰爭罪行，也造成了巨大的難民危機和無數傷亡。
你們被迫面對這個窘況，但如果要防止經濟全面崩盤、世界大戰爆發，你們唯一個選項，就是起身行動反抗這場戰爭，反對弗拉基米爾‧普廷的政權。
普廷將俄羅斯人民當作獻祭。事到如今，俄羅斯人民起身反抗普廷，將他推翻，才是了決這場戰爭最和平的方法。
相關影片請見：
#Anonymous message to Russian citizens pic.twitter.com/K448qkA8f3— Anonymous （@LatestAnonPress） March 13, 2022