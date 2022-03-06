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    感謝馬斯克力挺！ 澤倫斯基：另一批「星鏈」接收器本週抵烏

    烏國總統澤倫斯基指出，本週將有另一批「星鏈」衛星接收器系統，運抵烏克蘭。（本報合成）

    烏國總統澤倫斯基指出，本週將有另一批「星鏈」衛星接收器系統，運抵烏克蘭。（本報合成）

    2022/03/06 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第11天，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早透過推特透露，先前曾援贈一批SpaceX「星鏈」（Starlink）衛星接收器的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），將提供更多接收器，預計本週運抵烏克蘭。

    根據《半島電視台》報導，澤倫斯基稍早透過推特宣布，在與特斯拉執行長馬斯克通話後，本週將有另一批「星鏈」（Starlink）衛星接收器系統，運抵烏克蘭，協助維持受損城市的通信服務，他相當感謝馬斯克，透過言行力挺烏國。

    報導指出，馬斯克3日曾提到，在俄國入侵烏克蘭後，「星鏈」是唯一仍能在烏國部分地區使用的「非俄羅斯通訊系統」。

    特斯拉執行長馬斯克（見圖）稍早與烏克蘭總統澤倫斯基通話。（法新社）

    特斯拉執行長馬斯克（見圖）稍早與烏克蘭總統澤倫斯基通話。（法新社）

    烏國總統澤倫斯基（見圖）指出，本週將有另一批「星鏈」衛星接收器系統，運抵烏克蘭。（法新社）

    烏國總統澤倫斯基（見圖）指出，本週將有另一批「星鏈」衛星接收器系統，運抵烏克蘭。（法新社）

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