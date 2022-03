感謝馬斯克力挺！ 澤倫斯基：另一批「星鏈」接收器本週抵烏

2022/03/06 11:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第11天,烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)稍早透過推特透露,先前曾援贈一批SpaceX「星鏈」(Starlink)衛星接收器的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk),將提供更多接收器,預計本週運抵烏克蘭。

根據《半島電視台》報導,澤倫斯基稍早透過推特宣布,在與特斯拉執行長馬斯克通話後,本週將有另一批「星鏈」(Starlink)衛星接收器系統,運抵烏克蘭,協助維持受損城市的通信服務,他相當感謝馬斯克,透過言行力挺烏國。

報導指出,馬斯克3日曾提到,在俄國入侵烏克蘭後,「星鏈」是唯一仍能在烏國部分地區使用的「非俄羅斯通訊系統」。

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects ????. But I’ll talk about this after the war.