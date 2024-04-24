擊敗癌症新利器！ 科學家研發神奇「納米藥丸」

創新免疫療法精確狙擊癌細胞，為癌症治療帶來新的希望；癌細胞示意圖。（圖擷取自ingimage）

2024/04/24 13:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症是人類健康的頭號公敵，傳統化療雖然有效，但往往會傷害健康細胞，造成嚴重副作用。現在，科學家研發出1種新型免疫療法，可以精準打擊癌細胞，同時保護健康細胞，為癌症治療帶來新希望！

據《每日科學》（Science Daily）報導，由美國維吉尼亞理工大學化學工程學副教授童榮（Rong Tong）博士和材料科學與工程學副教授蔡文君（Wenjun Cai）博士領導的研究團隊，成功研發出一種新型的「納米藥丸」，這種載藥系統能夠將免疫刺激因子精準地遞送到腫瘤部位，有效啟動免疫細胞對抗癌細胞，同時最大限度地減少對健康細胞的傷害。

請繼續往下閱讀...

「我們的策略不僅最大限度地降低了細胞因子對身體其他部位的傷害，還能延長其在腫瘤內的存留時間」，童博士解釋說，「這有助於持續招募大量免疫細胞針對性攻擊腫瘤。」

在實驗室研究中，這種精準免疫療法取得了令人振奮的成果，成功消滅大量腫瘤。研究人員將這一成功歸功於納米載藥系統和免疫檢查點抑制劑的協同作用。免疫檢查點抑制劑是一種已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准的治療方法，能夠重新啟動被腫瘤抑制的免疫細胞。

這兩種療法就像一對「黃金搭檔」，納米載藥系統負責「運輸兵力」，免疫檢查點抑制劑負責「解除敵方防禦」，讓免疫細胞能夠重新投入戰鬥。共同作用下，可以更有效消滅癌細胞，同時保護健康細胞。

「這對癌症來說是一記雙重打擊」，蔡博士表示，「納米載藥系統啟動免疫細胞攻擊腫瘤，而免疫檢查點抑制劑則阻止腫瘤抑制免疫反應，從而實現精準消滅腫瘤。」

該研究成果具有重大意義，為癌症治療提供了更加安全有效的方案。研究團隊表示，他們將繼續探索該納米載藥系統在遞送其他免疫刺激藥物方面的潛力，期待為癌症患者帶來更多福音。相關研究成果4月19日發表在頂級學術期刊《科學進展》（Science Advances）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法