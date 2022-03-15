公開「單挑」普廷被俄國高層酸言 馬斯克直接公布對戰方式
〔即時新聞／綜合報導〕全球首富、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）近日為烏克蘭提供「星鏈」（Starlink）衛星服務，昨晚突發文點名「單挑」俄羅斯總統普廷，並稱賭注是烏克蘭。俄羅斯前副總理、現任俄羅斯太空總署署長羅戈津（Dmitry Rogozin）則嘲諷馬斯克「比我還要弱」，要他別浪費時間，對此，馬斯克今（15）日PO出對戰方式，要普廷「騎熊來PK」。
馬斯克昨晚在個人推特發文下戰帖，稱自己要單挑（single combat）普廷，賭注（Stake）是烏克蘭，文章PO出後吸引超過30萬名網友按讚。馬斯克事後推文還標記克里姆林宮，並用俄語寫道：「你同意這場戰鬥嗎？」他也回覆一位暗示普廷會輕鬆贏得戰鬥的網友，「如果普廷能如此輕易的羞辱西方，那麼他就會接受挑戰，但他不會」。
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俄羅斯太空總署署長羅戈津則在推特發文，諷刺馬斯克是年輕的小惡魔，但「比我還要弱」，要他別浪費時間了。對此，馬斯克今推文回擊，還PO出一張普廷騎熊的網路梗圖，自己則是拿著自家生產的火焰噴射器，圖上寫著「choose your fighter」，似乎打算要和普廷來打一場科技與原始大戰。
馬斯克搞笑po出雙方對戰方式再度引發熱議、吸引超過4萬名網友按讚。
I see you are a tough negotiator!— Elon Musk （@elonmusk） March 15, 2022
Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP
Ты, бесенок, еще молоденек,— РОГОЗИН （@Rogozin） March 14, 2022
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20