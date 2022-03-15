公開「單挑」普廷被俄國高層酸言 馬斯克直接公布對戰方式

馬斯克（左）昨晚突發文點名「單挑」俄羅斯總統普廷（右）。（圖取自馬斯克推特、法新社；本報合成）

2022/03/15 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）近日為烏克蘭提供「星鏈」（Starlink）衛星服務，昨晚突發文點名「單挑」俄羅斯總統普廷，並稱賭注是烏克蘭。俄羅斯前副總理、現任俄羅斯太空總署署長羅戈津（Dmitry Rogozin）則嘲諷馬斯克「比我還要弱」，要他別浪費時間，對此，馬斯克今（15）日PO出對戰方式，要普廷「騎熊來PK」。

馬斯克昨晚在個人推特發文下戰帖，稱自己要單挑（single combat）普廷，賭注（Stake）是烏克蘭，文章PO出後吸引超過30萬名網友按讚。馬斯克事後推文還標記克里姆林宮，並用俄語寫道：「你同意這場戰鬥嗎？」他也回覆一位暗示普廷會輕鬆贏得戰鬥的網友，「如果普廷能如此輕易的羞辱西方，那麼他就會接受挑戰，但他不會」。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯太空總署署長羅戈津則在推特發文，諷刺馬斯克是年輕的小惡魔，但「比我還要弱」，要他別浪費時間了。對此，馬斯克今推文回擊，還PO出一張普廷騎熊的網路梗圖，自己則是拿著自家生產的火焰噴射器，圖上寫著「choose your fighter」，似乎打算要和普廷來打一場科技與原始大戰。

馬斯克搞笑po出雙方對戰方式再度引發熱議、吸引超過4萬名網友按讚。

I see you are a tough negotiator!



Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP — Elon Musk （@elonmusk） March 15, 2022

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.



А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН （@Rogozin） March 14, 2022

馬斯克（見圖）昨晚突發文點名「單挑」俄羅斯總統普廷，並稱賭注是烏克蘭。（法新社）

馬斯克今（15）日PO出對戰方式要普廷「騎熊來PK」，再度引發熱議、吸引超過4萬名網友按讚。（圖取自馬斯克推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法