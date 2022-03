公開「單挑」普廷被俄國高層酸言 馬斯克直接公布對戰方式

2022/03/15 18:08

〔即時新聞/綜合報導〕全球首富、SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)近日為烏克蘭提供「星鏈」(Starlink)衛星服務,昨晚突發文點名「單挑」俄羅斯總統普廷,並稱賭注是烏克蘭。俄羅斯前副總理、現任俄羅斯太空總署署長羅戈津(Dmitry Rogozin)則嘲諷馬斯克「比我還要弱」,要他別浪費時間,對此,馬斯克今(15)日PO出對戰方式,要普廷「騎熊來PK」。

馬斯克昨晚在個人推特發文下戰帖,稱自己要單挑(single combat)普廷,賭注(Stake)是烏克蘭,文章PO出後吸引超過30萬名網友按讚。馬斯克事後推文還標記克里姆林宮,並用俄語寫道:「你同意這場戰鬥嗎?」他也回覆一位暗示普廷會輕鬆贏得戰鬥的網友,「如果普廷能如此輕易的羞辱西方,那麼他就會接受挑戰,但他不會」。

俄羅斯太空總署署長羅戈津則在推特發文,諷刺馬斯克是年輕的小惡魔,但「比我還要弱」,要他別浪費時間了。對此,馬斯克今推文回擊,還PO出一張普廷騎熊的網路梗圖,自己則是拿著自家生產的火焰噴射器,圖上寫著「choose your fighter」,似乎打算要和普廷來打一場科技與原始大戰。

馬斯克搞笑po出雙方對戰方式再度引發熱議、吸引超過4萬名網友按讚。

I see you are a tough negotiator!



Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP