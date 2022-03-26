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    沒人想逐屋戰鬥！英國防部：俄軍將繼續轟炸都市地區

    英國國防部指出，軍恐繼續在都市地區使用「重型軍火武器」轟炸，圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書）

    英國國防部指出，軍恐繼續在都市地區使用「重型軍火武器」轟炸，圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書）

    2022/03/26 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動「侵烏戰爭」屆滿一個月，俄軍由於後勤問題加上軍心渙散，導致戰事受挫，除加大空襲力度外，也揚言不排除動用小型核武。稍早英國官方再次公布最新戰情，稱未來俄軍恐繼續在都市地區使用「重型軍火武器」轟炸。

    據美媒《CNN》報導，英國國防部26日在推特彙整最新戰情指出，俄軍偏好以「無差別轟炸」的模式，對烏克蘭進行侵略行動，未來可能繼續在都市地區使用「重型軍火武器」攻擊。

    英國國防部指出，目前的戰況證明，俄軍並不願意在都市地區派遣步兵，執行大規模的地面作戰，而是偏愛以「大砲轟炸」的模式，執行無差別攻擊，藉此嘗試打擊烏國守軍的士氣。

    英國國防部認為，俄軍將繼續使用「重型軍火武器」在都市地區空襲，以造成更多居民死傷的代價，作為自己控管重大戰損的策略。

    英防部情資指出，俄軍正繼續圍攻烏克蘭的主要城市，包含了哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）及馬立波（Mariupol）。

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