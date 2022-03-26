瞎！俄國使館推文嘲諷太低級 法外交部召見大使抗議

俄羅斯駐法國大使館官方推特近日貼出低級漫畫，暗諷歐盟跪舔美國，引發法國不滿，召見大使抗議，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也直呼「讓人無法接受」。（翻攝自推特，本報合成）

2022/03/26 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐法國大使館官方推特近日貼出低級漫畫，暗諷歐盟跪舔美國，引發法國不滿，召見大使抗議，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也直呼「讓人無法接受」。

俄羅斯駐法國大使館24日貼出兩篇充滿爭議的低級漫畫，其中一張圖中，歐盟成員國排成一列，跪在地上舔舐美國擬人化形象的山姆大叔（Uncle Sam）臀部，暗示歐盟上下一同舔美。

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另一張圖則是2名醫生，頭上分別戴著美國和歐盟的帽子，拿著標示著「恐俄症」（Russophobia）、「新納粹主義」（Neo-Nazism）、「制裁」（sanctions）的針筒，正往躺在床上，殭屍化的「歐洲」注射，標示「武肺」（Covid）、「北約」（NATO）以及「取消文化」（Cancel Culture）的針筒則掉在一旁。

法國外交部為此召見俄羅斯大使抗議，馬克宏看到漫畫後，大嘆讓人無法接受，並強調各方都應該拿出尊重對話，「我們希望不會再看到這種事，也要求別讓這類事情出現」。

諷刺地是，這2幅漫畫發布的時間，恰巧正逢法國總統馬克宏和俄羅斯總統普廷通話，試圖透過對話來解決烏俄戰爭。

目前2篇貼文都已經刪除。

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