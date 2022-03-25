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    俄高超音速飛彈「匕首」能攜核彈頭 曾被普廷讚「完美武器」

    攜帶高超音速飛彈「匕首（Kinzhal）」的俄國米格-31K戰機。（美聯社）

    攜帶高超音速飛彈「匕首（Kinzhal）」的俄國米格-31K戰機。（美聯社）

    2022/03/25 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍連日動用俄羅斯高超音速飛彈「匕首（Kinzhal）」（Kh-47M2），攻擊烏克蘭燃料庫、彈藥庫。這款飛彈據稱射程超過2千公里，且能攜帶核彈頭精準打擊，是俄羅斯普廷口中的「完美武器」，在俄烏戰爭中便首度使用。

    綜合外媒報導，匕首高超音速飛彈由俄羅斯國防部研發生產，2018年3月普廷介紹了6項「次世代武器」，「匕首」飛彈便是其中一款，普廷當時將其稱做「完美武器」（Ideal Weapon），可見俄羅斯政府對這款飛彈的重視程度。

    匕首飛彈可以攜帶480公斤的常規彈頭或核彈頭，射程為1500公里至2000公里，俄羅斯圖-22M轟炸機、米格-31戰鬥機都可搭載這款飛彈，俄國官媒《塔斯社》曾指出，若裝載於圖-22M轟炸機，攻擊範圍將能超過3000公里。

    匕首飛彈現部署於俄羅斯南部軍區空軍，由米格-31攜帶，目前使用的國家「只有俄羅斯」。

    匕首已知性能諸元：

    長度：8公尺

    直徑：1公尺

    有效酬載重量：480公斤

    速度：10至12馬赫

    攻擊範圍：1500至2000公里（圖-22M轟炸機搭載可到3000公里以上）

    資料來源：外媒、美國智庫「戰略與國際研究中心」、維基百科

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