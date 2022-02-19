軍情動態》俄戰機部署敘利亞基地 將參與地中海演習

俄羅斯2018軍演中，掛載「匕首」高超音速飛彈的米格-31K戰鬥機及圖-22M3（Tu-22M3）轟炸機。（圖擷取自Минобороны России官方YouTube）

2022/02/19 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部（Ministry of Defence of the Russian Federation）15日指出，配有「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈的米格-31K戰鬥機及圖-22M3（Tu-22M3）轟炸機，皆已部署至俄國位於敘利亞（Syria）的空軍基地，準備參與海軍的地中海演習。

根據《Air Recognition》報導，俄羅斯國防部指出，圖-22M3轟炸機及掛戴「匕首」高超音速飛彈的米格-31K戰鬥機，皆已部署至位於敘利亞的「赫梅明空軍基地」（Hmeymim Air Base），準備參與俄國海軍艦隊於地中海東部的軍演。

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俄國國防部聲明指出，航空太空軍（Russian Aerospace Forces）機組員從國內起飛，飛行距離超過1500公里。而在此次地中海東部軍演期間，遠端航空兵（Long Range Aviation）將完成指定任務。

另一方面，美國海軍第六艦隊（United States Sixth Fleet）透過新聞稿指出，2月6日至7日，北約組織（NATO）的3個航空母艦打擊群，已於地中海會合。

其中包含美軍的「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航艦打擊群、法國「戴高樂號」航艦（Charles de Gaulle）特遣隊及義大利的加富爾號（Italian aircraft carrier Cavour）已經於地中海合併，整合中隊內有大量的艦艇、支援艦及艦載航空群。

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