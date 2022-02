軍情動態》俄戰機部署敘利亞基地 將參與地中海演習

俄羅斯2018軍演中,掛載「匕首」高超音速飛彈的米格-31K戰鬥機及圖-22M3(Tu-22M3)轟炸機。(圖擷取自Минобороны России官方YouTube)

2022/02/19 17:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國防部(Ministry of Defence of the Russian Federation)15日指出,配有「匕首」(Kinzhal)高超音速飛彈的米格-31K戰鬥機及圖-22M3(Tu-22M3)轟炸機,皆已部署至俄國位於敘利亞(Syria)的空軍基地,準備參與海軍的地中海演習。

根據《Air Recognition》報導,俄羅斯國防部指出,圖-22M3轟炸機及掛戴「匕首」高超音速飛彈的米格-31K戰鬥機,皆已部署至位於敘利亞的「赫梅明空軍基地」(Hmeymim Air Base),準備參與俄國海軍艦隊於地中海東部的軍演。

俄國國防部聲明指出,航空太空軍(Russian Aerospace Forces)機組員從國內起飛,飛行距離超過1500公里。而在此次地中海東部軍演期間,遠端航空兵(Long Range Aviation)將完成指定任務。

另一方面,美國海軍第六艦隊(United States Sixth Fleet)透過新聞稿指出,2月6日至7日,北約組織(NATO)的3個航空母艦打擊群,已於地中海會合。

其中包含美軍的「杜魯門號」(USS Harry S Truman)航艦打擊群、法國「戴高樂號」航艦(Charles de Gaulle)特遣隊及義大利的加富爾號(Italian aircraft carrier Cavour)已經於地中海合併,整合中隊內有大量的艦艇、支援艦及艦載航空群。

