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    軍情動態》做啥？俄戰機掛載「匕首飛彈」 現蹤波羅的海空域

    外國網友目擊一架機腹掛載「匕首飛彈」的米格-31K戰機（紅框處），飛越俄國空中後降落於「卡洛夫斯克海軍航空隊基地」。（圖擷取自＠Записки охотника個人Telegram）

    外國網友目擊一架機腹掛載「匕首飛彈」的米格-31K戰機（紅框處），飛越俄國空中後降落於「卡洛夫斯克海軍航空隊基地」。（圖擷取自＠Записки охотника個人Telegram）

    2022/02/10 16:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰雲密布，除美國總統拜登派軍隊赴歐外，NATO成員法國，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也先後與俄烏總統會談，盼能降溫局勢。未料，俄國近日仍在波羅的海（Baltic Coast）沿岸，部署一架配有高超音速飛彈的戰機，引發憂慮。

    綜合外媒報導，俄羅斯時間2月7日，社群平台Telegram上名為「獵人筆記」（Записки охотника）帳號的網友PO影片指出，一架配有「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈的米格-31K（MiG-31K）戰鬥機，降落於靠進加里寧格勒市（Kaliningrad）的卡洛夫斯克海軍航空隊基地（Chkalovsk naval air base）。

    報導分析，加里寧格勒市為俄羅斯瀕臨「波羅的海」的海港城市，而米格-31K戰鬥機飛行後降落的地點，正好介於波蘭及立陶宛之間，俄國似乎想透過軍事部屬行動大秀肌肉，同時向親近西方各國的烏克蘭示威。

    報導指出，畫面中降落的米格-31K戰機，能從機腹觀測到「匕首飛彈」，而其預估射程距離可達1240英里（約1996公里），還能掛載1100磅（約499公斤）的破片彈頭（Fragmentation Warhead）或500千噸（Kiloton）的核彈頭（Nuclear Warhead）。

    若是米格-31K戰機，掛載「匕首」核彈頭飛彈，其爆炸威力將是二戰時投擲在長崎的原子彈「胖子」（Fat Man）的33倍。

    「匕首飛彈」的飛行速度為音速的10倍，秒速超過2英里（約3.2公里），飛行軌跡較標準彈道飛彈（Standard Ballistic Missile）平坦，會使防空系統來不及反應，據傳，「匕首」能透過主動雷達導引系統，鎖定移動目標，執行精確打擊行動。

    攜帶「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈的俄國米格-31K戰機。（美聯社）

    攜帶「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈的俄國米格-31K戰機。（美聯社）

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