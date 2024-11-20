香港重判民主派人士 馮晞乾：靠恐懼維繫的權力 最終會被反噬

香港法院19日對「民主派47人案」宣判，共有45名民主派人士因「串謀顛覆國家政權」等罪名遭司法迫害。（圖由香港邊城青年提供）

2024/11/20 00:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港法院19日對「民主派47人案」宣判，共有45名民主派人士因「串謀顛覆國家政權」等罪名遭司法迫害，最重者被判10年。對此，香港作家馮晞乾憤慨道：「靠恐懼維繫的權力，最後都會被人民反噬！」

馮晞乾19日晚間在臉書發文，「『魑魅搏人應見慣，總輸他，覆雨翻雲手。』這是顧貞觀寫給流放到寧古塔的吳兆騫的詞，這幾句，今天總縈迴在我的心間。作秀審判（show trial）是專制政權最愛的爛招數，表面走法律程序，實際是恐嚇工具。判決？早寫好了。罪證？有就最好；沒有，也可以擼起袖子加油造，這裡僭建幾條法律，那兒創意解釋舊法，說要有證據，就有了證據。」

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他接著說，「無所不用其極的把異見者關進大牢，無非想警告大眾：別惹事，不然下一個就是你。然而歷史一次次證明，靠恐懼維繫的權力，最後都會被人民反噬！上世紀30年代，史達林（Joseph Stalin）搞了一系列莫斯科假審判，如季諾維也夫（Grigori Zinovyev）案、布哈林（Nikolai Bukharin）案，被告是史太林昔日戰友，卻在法庭上被逼承認從未犯過的罪。史達林是嚇住了人民，但同時也埋下了不信任的種子。50年代，捷克斯洛伐克也來了一波作秀審判，最著名的莫過於如斯蘭斯基案。」

「當年史達林在捷克斯洛伐克進行『清洗』，捷共領導人哥特瓦爾德（Klement Gottwald）為求自保，犧牲了好友斯蘭斯基（他是黨內高官）及另外13人，給他們扣上「叛國」、「間諜」等帽子，即今天所謂「勾結外國勢力」。他們被押上法庭，擺樣子受審，最後11人被判死刑（包括斯蘭斯基），3個終身監禁。」

「人死了，但集體回憶不死。捷克人民從來沒有忘記過，他們只是等，等一個可以說真話的時機。1968年布拉格之春、1989年天鵝絨革命，大家又把血淋淋的歷史翻出來。斯蘭斯基案的假審判成了鐵證，證明這個政權的殘暴與荒謬。」

馮晞乾直言，「假審判製造了幾十年人民的壓抑與恐懼，也讓大家更明白自由的珍貴。歷史教曉我們，被壓迫的人不會永遠沉默，荒唐可以欺騙一時，卻終究無法掩蓋真相、摧毀記憶。真相和記憶，總會在某個歷史時刻，成為改變的最大力量。蘇共如是，捷共亦然。極權下的死者沒白死，血沒白留，就算是被禁錮的人，時間也沒白過。」

最後馮晞乾引述為了對抗希特勒（Adolf Hitler）德國牧師潘霍華（Dietrich Bonhoeffer），在其著作《獄中書簡（Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft）》曾說過的一段話：「十年，在任何人的生命中都是一段長時間。時間是我們擁有的最寶貴、最無可挽回的東西，所以每次回望過去，一想起失去的時光，我們就感到焦灼不安。當我們無法像人一樣活着，無法製造經歷、學習、創造、享受和受苦時，那段時間便丟失了。失去的時間，是未被填滿的、空洞的時間」，祝願所有身陷囹圄而心懷光明的人平安。

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