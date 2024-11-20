他穿日本足球隊球衣遭小粉紅嗆「漢奸」 中國警察還強行脫衣

一名男子身穿日本隊球衣要進場看球，竟遭大批中國人圍著叫囂，痛批他是「漢奸」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2024/11/20 00:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球亞洲區第3輪資格賽週三（19日）在廈門白鷺體育場舉行，吸引許多中國球迷進場為自家球隊加油。不過賽前有一名男子身穿日本隊球衣要進場看球，竟遭大批中國人圍著叫囂，痛批他是「漢奸」，據稱還被現場警察強行脫掉球衣。

旅義華僑作家李穎19日晚間在X平台分享一段影片，可以看到一名身穿日本隊球衣的男子，準備進廈門白鷺體育場看球，卻遭大批中國球迷包圍，對著該名男子怒吼「漢奸！漢奸！漢奸！」而男子身旁有數名警察將其與眾人隔開，避免進一步發生衝突。

請繼續往下閱讀...

李穎指稱，該名男子據說是日本球迷，穿上日本隊服想為自己國家的球隊加油，結果小粉紅們以為是中國人穿日本隊球衣，現場上千人簇擁而上，對男子進行「圍攻」。還有另一段影片顯示，該名男子遭現場警察強行脫掉上衣，警察還對身後暴怒的群眾吶喊「脫了！脫了！」。

該影片曝光後掀起牆外網友熱議，「當代義和團無誤！」、「真的沒救了，不想想怎麼把球踢好，淨整這些沒用的」、「這真的太抽象了，謎之巨嬰」、「脆弱的玻璃心」、「有夠丟人，國足的球迷和國足一樣垃圾」、「生活在這樣的精神病院而沒有窒息感，只能是一個原因，你就是精神病人」、「沒有希望的民族」、「愚昧都刻在DNA了」。

中國男足上次對陣日本以0比7慘敗，此次雖然成功攻破日本球門拿下一分，但最後還是以1：3輸給日本隊。

男子遭警察強行脫掉上衣。（圖翻攝自清絲老師談治國理政X平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法