俄軍狂射8巡弋飛彈轟烏 美智庫：「口徑」飛彈恐具核攻擊能力

2022/03/24 17:02

畫面曝光! 俄軍從克里米亞射彈 攻擊烏克蘭沿海目標

〔即時新聞/綜合報導〕為了拿下烏克蘭,俄國黑海軍艦於22日傍晚在克里米亞半島(Crimea)濱臨黑海的塞瓦斯托波爾(Sevastopol)市海岸發射8枚飛彈,專家及媒體推測該彈應為「口徑」(Kalibr NK SS-N-30,北約代號SS-N-30A)長程巡弋飛彈,而美國智庫也對該彈種的性能、作用及射程做出介紹,強調其「高性能炸藥」恐具備核攻擊能力。

據《美國海軍研究所》(USNI)報導,知名軍事撰稿作家薩頓(H.I. Sutton)指出,目前仍不清楚俄軍22日傍晚發射的「口徑」飛彈,是否是朝南部港口城市馬立波(Mariupol)發射,但依據該武器的射程研判,其能擊中1000英里(約1609公里)射程內的任一目標。

美國五角大廈(The Pentagon)發言人柯比(John Kirby)指出,目前美國國防部無法證實關於俄軍發射「口徑」飛彈的報導,僅強調黑海的軍事行動有在增加。

另據美國智庫《CSIS》官網介紹,北約代號SS-N-30A的Kalibr NK SS-N-30「口徑」彈種,為一款攻陸巡弋飛彈(Land-Attack Cruise Missiles,LACM),是3M-14E「俱樂部」(Club)彈種的改良型,其射程估計約為1500至2500公里,是俄國海軍攻擊陸基目標的支柱。

《CSIS》指出,該款「口徑」飛彈主要以潛艇或艦載方式運作,彈身長為6.2公尺,以渦輪噴射發動機(Turbojet)推進,最高能掛戴450公斤的彈頭,該彈為「高性能炸藥」(High explosive),恐具備核攻擊能力,自2015年服役至今。

***UPDATE***



Geolocation of Bastion-P (P-800 Oniks / SS-N-26 STROBILE) supersonic missiles launched today against ground targets in Ukraine. 45.390380°, 32.493460°



Thx to others for quick info pic.twitter.com/oWMA7ILn87