俄軍狂射8巡弋飛彈轟烏 美智庫：「口徑」飛彈恐具核攻擊能力

俄軍疑似22日傍晚疑似從克里米亞半島發射8枚飛彈，圖為亦有「俱樂部」飛彈稱號的「3M54E1口徑巡弋飛彈」。（擷取自CSIS官網）

2022/03/24 17:02

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畫面曝光！ 俄軍從克里米亞射彈 攻擊烏克蘭沿海目標

〔即時新聞／綜合報導〕為了拿下烏克蘭，俄國黑海軍艦於22日傍晚在克里米亞半島（Crimea）濱臨黑海的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）市海岸發射8枚飛彈，專家及媒體推測該彈應為「口徑」（Kalibr NK SS-N-30，北約代號SS-N-30A）長程巡弋飛彈，而美國智庫也對該彈種的性能、作用及射程做出介紹，強調其「高性能炸藥」恐具備核攻擊能力。

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據《美國海軍研究所》（USNI）報導，知名軍事撰稿作家薩頓（H.I. Sutton）指出，目前仍不清楚俄軍22日傍晚發射的「口徑」飛彈，是否是朝南部港口城市馬立波（Mariupol）發射，但依據該武器的射程研判，其能擊中1000英里（約1609公里）射程內的任一目標。

美國五角大廈（The Pentagon）發言人柯比（John Kirby）指出，目前美國國防部無法證實關於俄軍發射「口徑」飛彈的報導，僅強調黑海的軍事行動有在增加。

另據美國智庫《CSIS》官網介紹，北約代號SS-N-30A的Kalibr NK SS-N-30「口徑」彈種，為一款攻陸巡弋飛彈（Land-Attack Cruise Missiles，LACM），是3M-14E「俱樂部」（Club）彈種的改良型，其射程估計約為1500至2500公里，是俄國海軍攻擊陸基目標的支柱。

《CSIS》指出，該款「口徑」飛彈主要以潛艇或艦載方式運作，彈身長為6.2公尺，以渦輪噴射發動機（Turbojet）推進，最高能掛戴450公斤的彈頭，該彈為「高性能炸藥」（High explosive），恐具備核攻擊能力，自2015年服役至今。

***UPDATE***



Geolocation of Bastion-P （P-800 Oniks / SS-N-26 STROBILE） supersonic missiles launched today against ground targets in Ukraine. 45.390380°, 32.493460°



Thx to others for quick info pic.twitter.com/oWMA7ILn87 — H I Sutton （@CovertShores） March 23, 2022

CSIS對Kalibr NK SS-N-30「口徑飛彈」所做的威脅評估。（圖擷取自CSIS官網）

知名軍事撰稿作家薩頓分析，俄軍自克里米亞半島發射的飛彈，有可能是朝南部港口城市馬立波瞄準。（圖擷取自@CovertShores官方推特）

俄軍在克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）海岸發射飛彈攻擊烏克蘭沿海目標。（圖擷取自@ArmedForcesUkr官方推特）

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