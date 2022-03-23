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    畫面曝光！ 俄軍從克里米亞射彈 攻擊烏克蘭沿海目標

    俄軍在克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）海岸發射飛彈攻擊烏克蘭沿海目標。（圖擷取自推特）

    俄軍在克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）海岸發射飛彈攻擊烏克蘭沿海目標。（圖擷取自推特）

    2022/03/23 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍遲遲無法拿下基輔，雙方目前陷入僵持狀態，在當地時間3月22日傍晚，俄軍在克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）海岸發射飛彈攻擊烏克蘭沿海目標，目前克里米亞也進入備戰狀態。

    綜合外媒報導，俄羅斯海軍的1艘軍艦在塞瓦斯托波爾附近發射了8枚遠程海軍巡弋飛彈，可以看到遠處的海面上閃爍著亮光，接著幾發飛彈垂直上升後飛出，烏克蘭國防部推特帳號在今日清晨也PO出影片，證實俄軍有發射飛彈。

    目前烏俄雙方在「基輔爭奪戰」中陷入僵局，俄軍將轉而砲轟南部港口城市馬立波（Mariupol），盼「陸路走廊」能在克里米亞（Crimea）頓巴斯（Donbas）地區形成連線，而烏國官方昨日已證實，目前俄軍已拿下該走廊。

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