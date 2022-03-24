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    NLAW飛彈太威 瑞典增援烏克蘭5000件反坦克武器

    NLAW是瑞典紳寶公司的產品，包括英國在內許多北約國家都是買主。（圖取自瑞典紳寶公司網頁saab.com）

    NLAW是瑞典紳寶公司的產品，包括英國在內許多北約國家都是買主。（圖取自瑞典紳寶公司網頁saab.com）

    2022/03/24 15:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭抵抗俄羅斯侵略期間，主要由瑞典研發、英國援贈的「下一代輕型反戰車武器」（Next Generation Light Anti-tank Weapon，NLAW）飛彈屢建奇功，重創俄軍戰甲車。瑞典23日宣布加碼，將增援烏克蘭5000件反坦克武器，以對抗俄羅斯的入侵。

    瑞典軍工科技傲視全球，上月底宣布打破該國不輸送武器到戰亂中國家的慣例，宣布輸送13萬5000份戰地口糧、5000頂頭盔、5000件護甲和5000枚一次性反戰車發射器等軍事裝備到烏克蘭，這是自1939年蘇聯入侵芬蘭以來，瑞典首度將武器輸送到正在發生武裝衝突的國家。

    瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）23日宣布加碼援助烏克蘭5000件反坦克武器，新的軍事支援還將包括排雷設備，以及其他軍事設備。

    雖然美俄是武器大國，但是在軍工領域，瑞典不遑多讓，在很多領域領先全世界。這次在烏克蘭戰場重創俄軍的NLAW反坦克飛彈，就是由瑞典國防企業紳寶旗下的波佛斯動力公司（SAAB Bofors Dynamics）研發生產。紳寶波佛斯動力公司大名鼎鼎，二戰時期全世界用的40毫米高射炮全部都是他們家的。

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