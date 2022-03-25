北約制式武器M270多管火箭系統 射12枚火箭彈只要1分鐘

M270火箭炮能夠於1分鐘內全數射出總共12枚火箭或2枚ATACMS飛彈，而這12枚火箭彈能夠完全轟擊1平方公里的範圍，效果雷同集束炸彈。（圖擷取自洛克希德馬丁官網）

2022/03/25 11:14

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軍情動態》美宣布軍售 升級巴林M270多管火箭系統

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）24日表示，國務院已批准為巴林現役M270多管火箭和相關系統進行升級。此套系統為北大西洋公約組織（ANTO）多個成員國使用的設備，已逐漸成為北約的制式武器。

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軍武生產商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）在官網上介紹，M270多管火箭系統（M270 MLRS）是一種高度機動的自動系統，可從M270系列發射器平台發射地對地火箭，僅由3名機組人員就能在1分鐘內發射所有火箭，這在波灣戰爭的美軍「沙漠風暴行動」已獲得證明。M270火箭炮能夠於1分鐘內全數射出總共12枚火箭或2枚ATACMS飛彈，而這12枚火箭彈能夠完全轟擊1平方公里的範圍，效果雷同集束炸彈。

M270多管火箭系統的發射箱可以攜帶12枚GMLRS導引火箭或2枚MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，亦或是4枚精準打擊飛彈（PrSM）。GMLRS導引火箭射程可達42公里，ATACMS的射程則達到300公里，PrSM射程則可達499公里以上，是美國陸軍下一代的飛彈。

M270火箭炮是由5國聯合研發，分別是英國、美國、義大利、德國和法國，它是基於舊有的綜合支援火箭系統而設計的，美軍自1983年美軍首度使用M270火箭砲之後，北約多個成員國相繼開始採用M270，而逐漸成為北約的制式武器。2003年時，在最後一批M270交付埃及陸軍之後，M270正式停產。

目前使用的國家有：埃及軍隊（48）、芬蘭軍隊（22）、法國軍隊（44）、德軍（現役50+後備202）、希臘軍隊（36）、以色列國防軍（48）、義大利軍隊（22）、日本陸上自衛隊（99）、挪威軍隊（12）、大韓民國國軍（58）、土耳其軍隊（12）、英國皇家炮兵（67）、美軍（現役840+後備151）。

M270性能諸元：

重量：25,000公斤

長度：6.85公尺

寬度：2.97公尺

高度：2.59公尺

操作人數：3

口徑：227毫米（火箭）／610毫米（飛彈）

射速：~18發/分（火箭）／~12發/分（飛彈）

發動機：康明斯柴油（Cummins Diesel）／500匹馬力（370千瓦特）

作戰範圍：640公里

速度：64.3公里每小時（40.0英里每小時）

資料來源：洛克希德馬丁公司、維基百科

M270多管火箭系統（M270 MLRS）是一種高度機動的自動系統，可從M270系列發射器平台發射地對地火箭。（圖擷取自洛克希德馬丁官網）

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