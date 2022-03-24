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    坦克「開罐器」 NLAW飛彈便宜又好用

    NLAW致命性與精準度優異，能有效對付重裝甲或輕裝甲載具和藏匿於建物內的步兵等。（取自SAAB官網）

    NLAW致命性與精準度優異，能有效對付重裝甲或輕裝甲載具和藏匿於建物內的步兵等。（取自SAAB官網）

    2022/03/24 16:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰場上，除了美國的標槍（Javelin）飛彈以及刺針（Stinger）飛彈大發神威以外，瑞典研製的反戰車武器NLAW飛彈更是一戰成名，大發異彩，瑞典23日宣布加碼將增援烏克蘭5000枚反戰車飛彈，以對抗俄羅斯的入侵，這是數十年來單兵攜行武器的一大研發成果，讓單兵有機會能與強大的戰車一搏。

    相較標槍反戰車飛彈（單價超過20萬美元），NLAW的重量較前者減輕一半、成本更低廉（單價2.1萬美元），更適合像這次烏軍在近距離伏擊俄軍的戰場狀況。

    儘管標槍飛彈可在遠達4公里外攻擊戰車，但飛行速度比NLAW慢，而NLAW飛彈更堪稱1公里內的準確性無人能出其右。

    NLAW飛彈具備預測瞄準線（Predicted Line of Sight）技術，操作官兵只需在射擊前追蹤目標幾秒鐘後發射，就能重創敵方車輛，具備射後不理功能。

    NLAW致命性大幅提升的關鍵在於獨特的「飛掠頂攻」（Overfly Top Attack，OTA）與傳統的「直攻」（Direct Attack，DA）等兩種模式選擇，前者可讓NLAW化身為「坦克開罐器」，能夠有效對付重裝甲或輕裝甲載具和藏匿於建物內的步兵等。

    NLAW性能諸元：

    重量：12.5公斤

    射程：1000公尺

    彈頭：單成形裝藥

    穿透力：可貫穿搭配爆炸反應裝甲（ERA）的戰車頂部裝甲

    密閉空間發射能力：有

    準備時間：數秒

    壽限：20年

    單價：2.1萬美元（約合台幣63萬元）

    瞄具：2.5倍光學放大（可搭配內紅點和夜視鏡使用）

    容許溫度：攝氏-38~63度

    資料來源：綜合外電、維基百科

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