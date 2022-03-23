莫斯科情勢生變？俄國高官集體失蹤惹猜疑

俄國防部長紹伊古（右）、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（左）等高官皆已近2週未公開現身，引發各方揣測。中間為俄國總統普廷。（美聯社）

2022/03/23 21:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯攻烏已進入第28天卻遲遲未拿下烏克蘭，據傳讓總統普廷大動肝火。先前情報人士透露，已有2名俄國聯邦安全局（FSB）高官因情報失誤而遭到軟禁，如今，包括俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），以及FSB局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）等高官皆已近2週未公開現身，引發各方揣測。

據多家烏克蘭媒體報導，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhaylo Podolyak）公佈相關消息，除了前述3位要員，近來消失在大眾眼前的俄國高官，還包括俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）與俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）。

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報導引述情報人士說法稱，紹伊古自3月11日起就沒有公開露面，據他周圍的人稱，紹伊古可能心臟出了問題。

3月18日，克里姆林宮網站的一份聲明中提到紹伊古，稱普廷已與安理會常任理事國討論了「在烏克蘭開展特別行動的過程」。聲明中稱，紹伊古出席了會議，但會議的影片和照片沒有公佈。國防部網站上紹伊古個人資料中的最新動態也停留在是3月11日。

此前，根據烏克蘭國防部情報總局掌握的情資，一群有影響力的人俄羅斯政經精英已擬定計畫，打算用「下毒、突然發病、出意外」等3手段推翻普廷政權，並扶植接班人，以恢復與西方的關係。他們鎖定的普廷接班人，是他的情報頭子、FSB局長波特尼科夫。

圖攝於2月27日，俄國防部長紹伊古（右）、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（左），與普廷會面。（法新社）

俄羅斯總統普廷（中）與他的兩大心腹俄國聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（右），以及國防部長紹伊古（左）。（路透）

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