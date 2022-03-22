侵烏失利找人開刀？ 傳俄情報界瀰漫恐怖氛圍 難對普廷說實話

俄羅斯總統普廷。示意圖。（歐新社）

2022/03/22 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭失利，總統普廷（Vladimir Putin）傳出下令軟禁情報部門主管貝塞達（Sergey Beseda）及其副手。歐洲政策分析中心（CEPA）俄羅斯國安專家索爾達托夫（Andrei Soldatov）表示，貝塞達等人來自俄羅斯聯邦安全局第5處（the Fifth Service of the FSB），並指俄羅斯情報界瀰漫恐怖氛圍，時間至少5、6年，要對普廷說實話很難。

《福斯新聞》報導，索爾達托夫說，貝塞達等人代表俄羅斯聯邦安全局最敏感的部門，負責在烏克蘭的間諜活動，「如今普廷終於明白，入侵前他得到的情報不是非常準確，開始環顧四周，嘗試找人怪罪」。

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索爾達托夫指出，俄羅斯情報單位「至少在恐懼氛圍下生活了5、6年」。普廷早在2015至2016年就開始選擇性鎮壓，對象包括FSB官員、部長、州長等俄羅斯菁英，「在這種氛圍下，你不能指望FSB的人說些普廷不想聽的話，他對烏克蘭的看法非常強烈」。

索爾達托夫提到，FSB第5處除了負責所有前蘇聯加盟共和國，監控滲透政壇，協助親俄人士掌權，也負責外國情報，與西方安全、情報機構保持官方聯繫。因此，其遲早會面臨普廷提出的另一個關鍵問題，「現在莫斯科很多人都在問，為何在入侵前，美國情報這麼靈通，他們正在尋找可能的消息來源」。

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