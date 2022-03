侵烏失利找人開刀？ 傳俄情報界瀰漫恐怖氛圍 難對普廷說實話

俄羅斯總統普廷。示意圖。(歐新社)

2022/03/22 16:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭失利,總統普廷(Vladimir Putin)傳出下令軟禁情報部門主管貝塞達(Sergey Beseda)及其副手。歐洲政策分析中心(CEPA)俄羅斯國安專家索爾達托夫(Andrei Soldatov)表示,貝塞達等人來自俄羅斯聯邦安全局第5處(the Fifth Service of the FSB),並指俄羅斯情報界瀰漫恐怖氛圍,時間至少5、6年,要對普廷說實話很難。

《福斯新聞》報導,索爾達托夫說,貝塞達等人代表俄羅斯聯邦安全局最敏感的部門,負責在烏克蘭的間諜活動,「如今普廷終於明白,入侵前他得到的情報不是非常準確,開始環顧四周,嘗試找人怪罪」。

請繼續往下閱讀...

索爾達托夫指出,俄羅斯情報單位「至少在恐懼氛圍下生活了5、6年」。普廷早在2015至2016年就開始選擇性鎮壓,對象包括FSB官員、部長、州長等俄羅斯菁英,「在這種氛圍下,你不能指望FSB的人說些普廷不想聽的話,他對烏克蘭的看法非常強烈」。

索爾達托夫提到,FSB第5處除了負責所有前蘇聯加盟共和國,監控滲透政壇,協助親俄人士掌權,也負責外國情報,與西方安全、情報機構保持官方聯繫。因此,其遲早會面臨普廷提出的另一個關鍵問題,「現在莫斯科很多人都在問,為何在入侵前,美國情報這麼靈通,他們正在尋找可能的消息來源」。

