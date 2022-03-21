別人的小孩死不完？ 烏國防部︰俄國準備派未成年人參戰

烏克蘭國防部情報總局掌握情資指稱，由於俄軍人手不足，俄國高層準備派出未成年人參與入侵烏克蘭的行動，俄國國防部長蕭依古（左）已簽署相關命令。圖右為俄國總統普廷。（美聯社）

2022/03/21 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇激烈抵抗，俄國境內也持續出現反戰示威抗議，更有不少士兵母親怒嗆總統普廷「還我兒子」。根據烏克蘭國防部情報總局掌握情資，由於俄軍人手不足，俄羅斯準備派出未成年人參與入侵烏克蘭的行動。

綜合烏媒報導，烏克蘭國防部情報總局20日在官網公布多份文件，指稱由於俄軍兵源不足，俄國克里姆林宮領導高層正在考慮讓未成年人參戰的可能性，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）15日已簽署關於組織軍事愛國公共運動成員「Unarmiya」，參與在烏克蘭境內特別行動的相關命令。

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烏克蘭國防部情報總局指出，此命令涉及造冊17至18歲的潛在人力儲備，以便在俄軍參與（烏克蘭）敵對行動，「俄羅斯聯邦最高軍事領導層必須盡快提出培訓這些人員的建議」。

報導指出，「Unarmiya」為俄羅斯國防部下屬的俄羅斯兒童和青少年軍事組織（8歲以上即能成為組織成員），以在俄羅斯青年中進行激進的宣傳工作而著稱；二戰期間，納粹德國的軍事領導層也採取類似的行動，1943年起，希特勒青年團的高中生開始在高射砲部隊服役，1944年9月至1945年1月，有高達15萬名未成年少女被徵召入伍。

烏克蘭國防部情報總局公布相關文件。（圖取自烏克蘭國防部情報總局官網）

烏克蘭國防部情報總局公布相關文件。（圖取自烏克蘭國防部情報總局官網）

烏克蘭國防部情報總局公布相關文件。（圖取自烏克蘭國防部情報總局官網）

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