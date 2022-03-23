英軍不藏了！訓練烏克蘭使用「星光飛彈」打擊俄軍戰機

英軍協助烏克蘭使用防空武器「星光飛彈」。（法新社）

2022/03/23 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國與北大西洋公約組織（NATO）盟國持續輸送防衛性武器給烏克蘭，強化抵禦俄國戰力。如今英國軍方宣布，他們已訓練烏軍使用反戰機飛彈「星光飛彈」（Starstreak），可有效打擊俄空軍的主力米格戰機。

《泰晤士報》報導，英國空防上校指揮官泰勒（Graham Taylor）透露，英軍已在東歐一處秘密地點訓練烏軍操作星光飛彈，對低空飛行的敵軍戰鬥機或直升機能夠造成毀滅性打擊。

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星光飛彈是一款便攜性的防空高速飛彈（High Velocity Missile）。發射後會在空中分離成三個獨立彈頭，並在地面人員以雷射引導下撕裂敵軍戰機。

泰勒形容，星光飛彈具有毀滅性的強大威力，分離後的鎢合金彈頭可「輕鬆寫意摧毀攻擊飛行器」，可說是當前情勢最好的短程防空飛彈，「任何飛行速度在2.5馬赫的目標都會受到強烈衝擊。」意即最高飛行速度不到2.5馬赫的米格-29和蘇愷-27等戰鬥機都將面臨更高風險。

被問到星光飛彈是否能幫助烏克蘭打造出有效的禁航區？泰勒說，自己的身分無從過問或評論禁航區的問題，「但擁有高性能的地面防衛性統，無疑能達到更好的效果，也會讓俄軍在飛行前思考再三。」

報導指出，星光飛彈與美製刺針飛彈的不同在於無法「射後不理」，得仰賴大量訓練的人員操作才能產生最大效果。操作者需要在模擬射擊中擊中目標1000次，才符合戰場實用的資格。

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