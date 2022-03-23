不甩美歐嚴厲警告？ 專家曝中國高機率「援俄2大項目」

繼本月18日美國總統拜登直接對中國國家主席習近平發出警告後，歐盟本週也加入行列，警告中國若試圖緩衝西方對俄制裁或軍援俄羅斯將面臨嚴重後果。（路透）

2022/03/23 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏激戰，繼本月18日美國總統拜登直接對中國國家主席習近平發出警告後，歐盟本週也加入行列，警告中國若試圖緩衝西方對俄制裁或軍援俄羅斯將面臨嚴重後果，對此，有外媒引述多名專家的觀點，認為北京雖不太可能向莫斯科提供致命武器，但仍可能以其他形式如後勤與通訊提供軍援。

《美國之音》刊文稱，《紐約時報》與《金融時報》此前搶先披露中國可能對俄提供軍援的消息，稱俄羅斯當局要求中方在直接的軍事支援外，進一步提供額外的軍事援助，以抵銷美國、歐洲與亞洲盟友實施廣泛制裁對俄羅斯造成的影響。

請繼續往下閱讀...

中俄兩國對相關報導均予以否認，稱上述報導為虛假資訊，中國駐美大使秦剛20日更在美國受訪時表示，中國僅發送食品、藥物、睡袋與奶粉等人道物資，而非對任何一方提供武器與彈藥。

對此，美國國防大學「中國航空航太研究所」（China Aerospace Studies Institute）所長馬偉寧（Brendan Mulvaney）表示，秦剛的說法很巧妙，「他只說不提供武器彈藥，但軍事援助可以是其他形式的」。

馬偉寧進一步指出，他不認為中國會在很短時間內對俄提供飛彈或飛機，但很可能會以後勤補給的形式援助俄軍，如食品、物資後勤等，而且北京目前很可能已經準備這麼做了。

中俄外交政策專家、美國海軍分析中心高級研究員維什尼克（Elizabeth Wishnick）受訪時表示，比起其他項目，中國更有可能在通訊技術方面援助俄羅斯，因俄軍在烏克蘭戰爭中面臨的主要問題似乎在後勤與通訊，甚至因此導致多名將級指揮官陣亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法