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    罕見戰利品！ 烏克蘭擄獲俄軍新型電戰系統指揮車

    烏軍擄獲俄軍新型電戰系統「Krasukha-4」的指揮模組。（圖擷取自Twitter）

    烏軍擄獲俄軍新型電戰系統「Krasukha-4」的指揮模組。（圖擷取自Twitter）

    2022/03/23 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近1個月，烏克蘭擄獲大量俄軍裝甲載具，將堪用的載具修復後重新投入戰場。烏軍近日在基輔郊區擄獲一個不明的貨櫃箱，而這個貨櫃箱可能是俄軍新型移動電子戰系統的指揮車，在烏克蘭戰場極為罕見。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出照片，表示烏軍近日在基輔郊區擄獲一個「怪異貨櫃」，雖然外部略有破損，但整體狀況仍完好。經過比對，這個貨櫃很有可能是俄軍新型移動電子戰系統「Krasukha-4」的指揮所，專門用於壓制、干擾各式雷達。

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導指出，「Krasukha-4」是俄羅斯軍方最強大的移動電子戰系統之一，一套完整的「Krasukha-4」系統是由兩輛8輪卡車所組成，一輛裝載電子戰系統，另一輛搭載電戰指揮模組。

    俄羅斯軍方聲稱，「Krasukha-4」可以發現、干擾各類型雷達，包括監視雷達、機載雷達成像感測器、飛彈中的主動雷達導引系統和高度計，對地面和空中目標的最大運行距離在150到300公里之間。若在基輔附近部署「Krasukha-4」將會讓烏軍及國際夥伴更難透過雷達去發現、瞄準俄軍。

    烏軍擄獲「Krasukha-4」的指揮模組後，將可以為烏克蘭當局及其外國合作夥伴提供大量情報來源，對俄軍來說也會是軍事情報的重大損失。

    「Krasukha-4」由指揮車及電子戰系統組成，分別由兩輛8輪軍卡裝載。圖為「Krasukha-4」指揮車。（圖擷取自Twitter）

    「Krasukha-4」由指揮車及電子戰系統組成，分別由兩輛8輪軍卡裝載。圖為「Krasukha-4」指揮車。（圖擷取自Twitter）

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