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    烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

    美國之音（VOA）中文網報導，北京卡內基-清華全球政策中心學者趙通認為，中國很難不憂心，西方現在對付俄羅斯的手段有一天也會用在中國身上。（擷自美國之音中文網網站）

    美國之音（VOA）中文網報導，北京卡內基-清華全球政策中心學者趙通認為，中國很難不憂心，西方現在對付俄羅斯的手段有一天也會用在中國身上。（擷自美國之音中文網網站）

    2022/03/20 19:28

    〔中央社〕烏克蘭遭俄羅斯入侵，「今日烏克蘭，明日台灣」之說頓時傳遍輿論場。但中國學者認為，俄羅斯與中國同遭西方圍堵，在中國人心中，烏克蘭局勢反而會產生「今日俄羅斯，明日中國」的恐懼。

    美國之音（VOA）中文網報導，北京卡內基-清華全球政策中心學者趙通認為，中國對烏克蘭戰爭的思考邏輯，反映與俄羅斯同有「反西方」共識。而中美立場時有對立，可能終將攤牌，這讓中國很難不憂心，西方現在對付俄羅斯的手段有一天也會用在中國身上。

    中國人民大學國際事務研究所長王義桅指出，俄羅斯與烏克蘭開戰，美國卻緊盯著中國，2月公布的印太戰略報告處處劍指中國，這證明相較於捅出麻煩的俄羅斯，美國的眼中釘還是中國。

    至於「今日烏克蘭，明日台灣」一語矛頭直指中國，王義桅認為，兩岸關係當然現在還是有問題，但不至於擦槍走火，為何要與烏克蘭相提並論？難道美國以烏克蘭問題制裁俄羅斯，接下來在台灣議題上也要對中國如法炮製？

    王義桅聲稱，烏克蘭問題是否只是美國在台灣議題上，對中國進行脫鉤、制裁的演習？美國不斷地「惡搞這樣的動作」，就會讓中國老百姓會有「今日俄羅斯，明日中國」的想法。

    趙通則認為，烏克蘭戰爭或可讓台海局勢引以為鑑。中國社會近年來洋溢著「武統台灣唾手可得」，藉此完成中國統一大業以展現「大國崛起」的看法，但這股樂觀情緒將因這場戰爭被重新審視，有助於中國決策圈在未來的地緣戰略發展上，作出更審慎、冷靜的判斷。

    淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，俄羅斯一向在美中兩強角力中帶有「籌碼色彩」。但當俄羅斯因輕啟戰端導致國際威望及影響力衰退後，中美間的競爭態勢將更為突出。

    黃介正認為，如果俄羅斯的威望和影響力下降，很可能演變為美中兩強競爭，那麼中國感受到的壓力將更加凸顯。

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