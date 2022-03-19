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    中國挺俄政策轉彎？ 傳俄羅斯外長出訪北京途中折返

    外媒指出，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（見圖）飛往中國北京半路折返，目前並不清楚是因為中國拒絕接見，或拉夫羅夫被普廷召回。（美聯社）

    外媒指出，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（見圖）飛往中國北京半路折返，目前並不清楚是因為中國拒絕接見，或拉夫羅夫被普廷召回。（美聯社）

    2022/03/19 19:59

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯派兵進攻烏克蘭近一個月來，中國始終未明確批判俄國。然而，在國際間一致制裁俄國，以及美國連番施壓下，中共中央政治局常委會16日開會後，官方媒體報導內容從盛讚俄軍強盛，轉為指出俄軍失利，顯示中方態度開始轉變。外傳俄國外交部長拉夫羅夫原訂近日訪問北京，卻在中途折返，可能正是受此影響。

    德國《畫報》（Bild）指出，俄國外長拉夫羅夫原訂17日飛往中國北京，但在抵達新西伯利亞市（Novosibirsk）上空時折返，目前並不清楚這是因為中國拒絕接見俄國官員，或拉夫羅夫被總統普廷召回。

    保加利亞調查記者葛羅西夫（Christo Grozev）則在「推特」指出，一架俄國公務飛機確實在當地時間17日下午6點降落莫斯科。

    《自由亞洲電台》指出，中國政治評論員陳破空分析，在美國總統拜登18日與中國國家主席習近平舉行視訊談話前，中國內部對烏俄戰事的看法實際上已出現變化，「一方面是黨內鬥爭，另一方面是美國施壓的結果」。

    他指出，關鍵轉折點在16日的中共中央政治局常委會會議後，官媒開始報導俄軍在烏克蘭失利，而這凸顯習派、即親俄派讓步，由國務院總理李克強為代表的親美派佔上風，進而採取降低親俄立場、穩住中美關係的改變。

    陳破空認為，這可以解釋拉夫羅夫未能順利訪京的緣故，因為北京認定此時不適宜接待俄國外長。他也提到，此次「拜習會」還在進行中，中方就搶先發出相關報導，但可能並未披露完整內容，包括向美方承諾不會提供俄國經濟或軍事援助。

    然而，前白宮國家安全會議戰略規劃高級主任史帕丁（Robert Spalding）認為，就算中方對烏俄戰事的態度有轉圜，也不能被一時表象迷惑，因為中國的利益始終在於破壞西方自由體系。

    《紐約時報》19日也引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘等觀察人士指出，中方對烏俄戰爭的論調開始軟化，比較不著重俄軍軍力強盛，反而開始談起和談，以及俄軍攻擊下的烏克蘭平民死傷狀況。

    不僅如此，俄國國營媒體在中國社群平台「微博」的熱度排名也下滑，17日的熱門搜索排行榜上，烏俄相關話題僅剩烏克蘭總統澤倫斯基對美國國會的演說。

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