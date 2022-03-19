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    趙立堅酸美「烏克蘭更需要棉被」 反遭烏國副總理打臉嗆爆

    中國外交部發言人趙立堅（左）昨日酸美國，稱比起武器，烏克蘭更需要食物和睡袋，此話聽在烏克蘭副總理韋列舒克（右）尤為刺耳。（路透、韋列舒克臉書，本報合成）

    中國外交部發言人趙立堅（左）昨日酸美國，稱比起武器，烏克蘭更需要食物和睡袋，此話聽在烏克蘭副總理韋列舒克（右）尤為刺耳。（路透、韋列舒克臉書，本報合成）

    2022/03/19 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅昨日酸美國，稱比起武器，烏克蘭更需要食物和睡袋，此話聽在烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）尤為刺耳，也讓她直接在臉書上發文回嗆中國「輕佻」，更認為此番言論「配不上大國地位」，直言中國現在需要做的是，停止支持俄羅斯。

    趙立堅昨天在中國外交部記者會上提到，美方提供的是致命性武器，而中國提供的是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資。

    趙立堅開酸「美方援助的武器為烏克蘭帶來安全嗎？還是會給烏克蘭造成更多的平民傷亡？對於烏克蘭的平民來說，他們更需要的是食品和睡袋？還是機槍和砲彈？稍具理性和常識的人，對此都不難作出正確的判斷」。

    對此韋列舒克直接發文打臉，她表示，這樣的言論輕佻且配不上大國地位，「什麼棉被？什麼防潮墊？俄羅斯人正在轟炸我們的城市耶！我們需要防空系統來保護平民！」

    韋列舒克強調，烏克蘭不需要這些東西，烏克蘭需要武器來保衛土地，「我們呼籲中國停止支持那些轟炸烏克蘭城市、平民的人」。

    韋列舒克也酸說，建議中國外交部可以徵詢160名赴烏就學的中國學生意見，「他們是我們上週從俄羅斯砲擊中解救出來的」。

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