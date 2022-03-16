轟制裁是霸凌 俄國會議員嗆美國：阿拉斯加還我們！

俄羅斯國會議員馬特維契夫要求美國歸還阿拉斯加州。（圖翻攝自推特）

2022/03/16 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，以美國為首的西方國家紛紛祭出制裁，近日傳出有俄羅斯政客「見笑轉生氣」，要求美國把原屬俄羅斯帝國的阿拉斯加（Alaska）還來！

綜合外媒報導，俄羅斯國會議員馬特維契夫（Oleg Matveychev）週日（13日）接受俄國營電視台訪問時，嗆聲國際制裁是對俄國的霸凌，為首的美國應該賠償俄羅斯的損失，還必須負擔戰爭的開支，「這些錢我們應該拿回來」。

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馬特維契夫還說，曾是俄羅斯帝國領土的美國阿拉斯加州，是時候該還給俄國了。阿拉斯加位於北美大陸西北端，原本是俄屬北美殖民地，因為多年來沒有為俄國帶來任何貢獻，幾經輾轉，1867年美國政府從帝俄政府買下這塊地。此外，馬特維契夫還聲稱南極也是俄羅斯的，因為是俄國人最早「發現」南極。

今年52歲的馬特維契夫原本是網紅教授，多年來頻喊「俄羅斯民族偉大復興」口號，去年更靠著自己的知名度，成功當上國會議員。這次他的荒謬言論，再次引發各界熱議。

另外，俄羅斯外交部為反制美國制裁，昨天（15日）宣布制裁美國總統拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席密利等一眾高官。

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