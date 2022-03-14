反制美國制裁！俄揚言「丟包美太空人」 馬斯克霸氣承諾：我救

俄羅斯為反制美國制裁，揚言將美國太空人海伊遺棄太空，引發家人擔心。圖右為海伊（路透）

2022/03/14 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過2週，造成各國不滿，紛紛對俄國祭出各項制裁，俄羅斯為反制美國制裁，揚言將美國太空人海伊（Mark Vande Hei）遺棄太空，引起海伊家人擔心，SpaceX公司執行長馬斯克（Elon Musk）承諾，若發生將出動旗下火箭，出發太空營救海伊。

根據英國媒體《每日郵報》報導，海伊與2名俄羅斯太空人進行為期355天的太空任務，並原訂於今年3月30日返回哈薩克，不過，俄羅斯為反制美國制裁，威脅將海伊留在太空，還打算分離部分的俄羅斯國際太空站，將導致重500公噸的太空站墜毀地球。

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俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）表示，「美國試圖破壞我們的太空合作關係，假如與我們停止合作，誰能來阻止國際太空站落入失控、脫軌的命運。別輕舉妄動，國際太空站的生死將取決於美國的良心。」

據報導，海伊現年55歲，為2名孩子的父親，母親與妻子得知消息後都感到相當害怕。77歲的母親（Mary）驚恐地說，「這是個很可怕的威脅，首次聽到此消息時，我當場大哭，這令人相當不安，我唯一能做的只有祈禱。」

不過，馬斯克承諾，「假如俄羅斯真的拋棄海伊，我將派出SpaceX的火箭營救。」，美國太空總署則表示，「我們有信心海伊能夠按照原計畫返回地球。」

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