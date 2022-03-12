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    美官員估烏克蘭剩56架戰機 只提供防空系統不送戰機原因曝光

    美國國防高官指出，烏克蘭目前剩下約56架戰機，支持烏軍對抗俄軍的最有效方式，應是提供更多的反戰車武器和防空系統。圖為烏克蘭國土防衛部隊士兵。（美聯社）

    美國國防高官指出，烏克蘭目前剩下約56架戰機，支持烏軍對抗俄軍的最有效方式，應是提供更多的反戰車武器和防空系統。圖為烏克蘭國土防衛部隊士兵。（美聯社）

    2022/03/12 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭日前同意將前蘇聯製米格-29戰機（MiG-29）無償交付給駐德國美軍，讓美軍轉交給烏克蘭使用，但美方認為波蘭事先並未協商，美國防部也拒絕波蘭的提議。對此，美國國防高官指出，烏克蘭目前剩下約56架戰機，支持烏軍對抗俄軍的最有效方式，應是提供更多的反戰車武器和防空系統。

    烏克蘭亟需西方戰機支援，波蘭雖同意將米格-29戰機交付給駐德美軍，以讓美軍轉交給烏克蘭使用，但美國國防部發言人柯比（John Kirby）回應指稱，波蘭提議引起整個北約的嚴重關切，美方不認為這項提議站得住腳。

    綜合外媒報導，一名美國國防高官指出，俄羅斯戰機每天在烏克蘭及其周邊地區飛行約200架次，相較之下，烏克蘭大約還保有56架戰機，一天下來能只能出擊5至10次，仰賴反戰車和防空飛彈等其他武器回擊。

    這名國防高官指出，烏克蘭上空幾乎全都落在俄羅斯地對空飛彈系統的攻擊範圍內，因此，支援烏克蘭最有效的做法，應該是提供反戰車和防空系統，而不是戰機；他也稱讚烏克蘭使用歐美援助的反戰車飛彈、人攜式的刺針防空飛彈，帶給俄軍沉重打擊，讓俄軍不敢隨意造次。

    報導提到，美國政府正與歐盟合作，盡快將更先進的防空系統和其他武器裝備送進烏克蘭。

    烏克蘭駐華府武官克列梅涅茨基少將（Borys Kremenetskyi）8日也提到，加強防空能力是烏軍的第一要務，但不一定要只透過接收戰機。

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