為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    沒辦法了？ 俄軍疑動用蘇聯時代列車運物資 重啟8年未用舊鐵路

    俄軍疑派出蘇聯時代的裝甲列車來為前線運送物資，甚至重啟一條2014年後就未使用過的鐵路，引發網友熱議，但俄方尚未證實此事。（圖取自推特）

    俄軍疑派出蘇聯時代的裝甲列車來為前線運送物資，甚至重啟一條2014年後就未使用過的鐵路，引發網友熱議，但俄方尚未證實此事。（圖取自推特）

    2022/03/09 00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自入侵烏克蘭以來，不斷爆出後勤補給出現問題，導致俄軍戰車停滯不前綿延數十公里。最新消息傳出，俄軍疑派出蘇聯時代的裝甲列車來為前線運送物資，甚至重啟一條2014年後就未使用過的鐵路，引發網友熱議，但俄方尚未證實此事。

    根據美國軍事媒體《The Drive》報導，近日網路上瘋傳一段影片，一列疑似從俄國佔領的克里米亞出發的裝甲列車，出現在俄軍佔領的烏南梅利托波爾（Melitopol）火車站附近，影片中可見，列車上出現俄軍入侵烏國戰事的「Z」字符號。

    《The Drive》指出，這輛裝甲列車前車卡上設有ZU-23-2雙管高射炮，並載有多輛戰車和軍用車輛，推測應是要送往戰事前線替俄軍提供支援的軍備。《The Drive》提到，雙管高射炮用於對付低空飛行的飛機和地面目標，而軌道車可能搭載能夠提供火力的軍用車輛。

    畫面曝光後引發網友熱議，不少人驚呼「充滿二戰復古味攻擊機俯衝投彈裝甲列車」、「標槍：哇，從來沒看過這麼大的靶！」、「回到二戰前的水準」、「二戰迷看到古董上戰場五味雜陳」、「出動這個是沒裝備了嗎？」、「這東西會不會在軌道上被伏擊啊」、「這東西還能幹嘛，派高空無人機盯著就行了」、「固定路線的靶車~」。

    另有人指出，若這輛裝甲列車要從克里米亞前往梅利托波爾，那俄軍就得重新啟用2014年後未曾使用過的鐵路。

    據傳俄羅斯有超過4輛裝甲列車，這些列車的主要任務是護送補給列車、修復戰區軌道、清除地雷、保衛關鍵後勤陣地和支援步兵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍暴行見證人！ 俄國戰俘曝「同袍屠殺平民」可惡過程
    2022/03/08 22:55

    俄軍暴行見證人！ 俄國戰俘曝「同袍屠殺平民」可惡過程
    烏克蘭公布近1.2萬俄軍陣亡 拜登將禁止俄國原油進口 （不斷更新）
    2022/03/08 22:51

    烏克蘭公布近1.2萬俄軍陣亡 拜登將禁止俄國原油進口 （不斷更新）

    市政路延伸 串連七期與台中科技走廊
    無聲狠嗆俄羅斯！ 俄駐美使館外出現「澤倫斯基總統大道」
    2022/03/08 20:59

    無聲狠嗆俄羅斯！ 俄駐美使館外出現「澤倫斯基總統大道」
    畫面曝光！烏克蘭軍出擊 疑擊沉俄巡邏艦畢可夫號
    2022/03/08 07:10

    畫面曝光！烏克蘭軍出擊 疑擊沉俄巡邏艦畢可夫號

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    烏國外長控俄軍「抓烏克蘭女當慰安婦」 至少6女遇害慘死
    2022/03/05 23:34

    烏國外長控俄軍「抓烏克蘭女當慰安婦」 至少6女遇害慘死
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播