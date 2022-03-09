沒辦法了？ 俄軍疑動用蘇聯時代列車運物資 重啟8年未用舊鐵路

俄軍疑派出蘇聯時代的裝甲列車來為前線運送物資，甚至重啟一條2014年後就未使用過的鐵路，引發網友熱議，但俄方尚未證實此事。（圖取自推特）

2022/03/09 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自入侵烏克蘭以來，不斷爆出後勤補給出現問題，導致俄軍戰車停滯不前綿延數十公里。最新消息傳出，俄軍疑派出蘇聯時代的裝甲列車來為前線運送物資，甚至重啟一條2014年後就未使用過的鐵路，引發網友熱議，但俄方尚未證實此事。

根據美國軍事媒體《The Drive》報導，近日網路上瘋傳一段影片，一列疑似從俄國佔領的克里米亞出發的裝甲列車，出現在俄軍佔領的烏南梅利托波爾（Melitopol）火車站附近，影片中可見，列車上出現俄軍入侵烏國戰事的「Z」字符號。

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《The Drive》指出，這輛裝甲列車前車卡上設有ZU-23-2雙管高射炮，並載有多輛戰車和軍用車輛，推測應是要送往戰事前線替俄軍提供支援的軍備。《The Drive》提到，雙管高射炮用於對付低空飛行的飛機和地面目標，而軌道車可能搭載能夠提供火力的軍用車輛。

畫面曝光後引發網友熱議，不少人驚呼「充滿二戰復古味攻擊機俯衝投彈裝甲列車」、「標槍：哇，從來沒看過這麼大的靶！」、「回到二戰前的水準」、「二戰迷看到古董上戰場五味雜陳」、「出動這個是沒裝備了嗎？」、「這東西會不會在軌道上被伏擊啊」、「這東西還能幹嘛，派高空無人機盯著就行了」、「固定路線的靶車~」。

另有人指出，若這輛裝甲列車要從克里米亞前往梅利托波爾，那俄軍就得重新啟用2014年後未曾使用過的鐵路。

據傳俄羅斯有超過4輛裝甲列車，這些列車的主要任務是護送補給列車、修復戰區軌道、清除地雷、保衛關鍵後勤陣地和支援步兵。

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