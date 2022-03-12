烏克蘭重金招降！ 俄國飛行員開戰機「投誠」爽領百萬美金

烏克蘭軍方日前稱一天內擊落9架俄機。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊官方推特）

2022/03/12 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏國軍民頑強抵抗讓俄羅斯討不到便宜，繼日前烏克蘭國防部招降俄軍每人給500萬盧布（約新台幣113萬元）後，近日又釋出「投誠」計畫，只要俄國戰鬥機或攻擊直升機飛行員，駕駛可作戰的飛行器到烏國投誠的話，最高可獲得100萬美元的獎賞。

烏克蘭國防部11日在官方臉書貼出一張宣傳圖，公告將提供賞金、公民證與政治庇護給願意投誠的俄國飛行員，只要駕駛可作戰的飛行器向烏克蘭投誠，烏國就會提供100萬美元賞金，駕駛攻擊直升機可獲得50萬美元。

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烏克蘭國營集團「Ukroboronprom」CEO Yuriy Husev也透露，會提供相關獎金給這些投誠的俄國飛行員。

俄羅斯總統普廷日前宣布「加碼」，陣亡士兵的家屬一次可獲742.1萬盧布（約新台幣168萬元），但烏克蘭國防部祭再祭重賞吸引俄國飛行員「投誠」也引發網友熱烈討論，大讚「聰明直接用買的」、「超划算阿一台飛機和飛行員訓練費用這麼貴」、「烏撿到價宜戰機 飛行員超爽的撿到100萬美金」、「捐款的正確用法」、「投誠之後有麥當勞和一百萬美金」、「非常值得啊俄羅斯根本給不了那麼多錢」。

烏克蘭國防部11日公告，若有俄國戰機或直升機飛行員駕駛可作戰的飛行器向烏克蘭投誠，將可獲得最高100萬美元的獎金。（圖取自烏克蘭國防部臉書）

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