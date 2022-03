逼近戰力極限無法再戰？ 美國華府評估俄軍戰損率出爐

2022/03/12 21:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,面對烏國軍民奮力抵抗,戰損慘重,瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德(Carl Bildt)則透露,美國華府內部評估認為,俄軍入侵至今已達近25%的戰損率。

畢爾德今(12)日在推特指出,「美國華盛頓內部的評估是,俄羅斯入侵烏克蘭2週以來,俄軍已有接近25%用於入侵烏克蘭的軍事裝備被摧毀或無法使用」,畢爾德接著說,根據他以前當兵的經驗,只要軍事單位失去33%的軍事裝備,「就會被認為無法再戰」。

另外,烏克蘭國防情報局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)也透露,截至目前,俄羅斯已有18個營級戰術群(Battalion Tactical Group,BTG)失去作戰能力,13個徹底覆滅,等於共31個BTG在兩週內完全喪失作戰能力,「這是俄羅斯人以前沒遇過的可怕損失」。

I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of ???????? military equipment in the ???????? invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB