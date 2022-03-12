為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    逼近戰力極限無法再戰？ 美國華府評估俄軍戰損率出爐

    烏克蘭陸軍釋出一段在雪地中繳獲俄國坦克、軍車的影片，開酸「將入侵者的新武器和裝備交回烏克蘭軍隊，正在成為常態」。（圖取自烏克蘭陸軍臉書）

    烏克蘭陸軍釋出一段在雪地中繳獲俄國坦克、軍車的影片，開酸「將入侵者的新武器和裝備交回烏克蘭軍隊，正在成為常態」。（圖取自烏克蘭陸軍臉書）

    2022/03/12 21:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，面對烏國軍民奮力抵抗，戰損慘重，瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德（Carl Bildt）則透露，美國華府內部評估認為，俄軍入侵至今已達近25%的戰損率。

    畢爾德今（12）日在推特指出，「美國華盛頓內部的評估是，俄羅斯入侵烏克蘭2週以來，俄軍已有接近25%用於入侵烏克蘭的軍事裝備被摧毀或無法使用」，畢爾德接著說，根據他以前當兵的經驗，只要軍事單位失去33%的軍事裝備，「就會被認為無法再戰」。

    另外，烏克蘭國防情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也透露，截至目前，俄羅斯已有18個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）失去作戰能力，13個徹底覆滅，等於共31個BTG在兩週內完全喪失作戰能力，「這是俄羅斯人以前沒遇過的可怕損失」。

    瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德。（彭博）

    瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3名俄軍將領前線陣亡！ 西方官員：士兵害怕前進「亂了陣腳」
    2022/03/12 20:01

    3名俄軍將領前線陣亡！ 西方官員：士兵害怕前進「亂了陣腳」
    悲！ 俄戰俘打回家才知「被認定戰死」 送回國恐遭槍決
    2022/03/12 18:59

    悲！ 俄戰俘打回家才知「被認定戰死」 送回國恐遭槍決

    越喝越瘦！？爆紅漢方減重茶大公開
    烏克蘭重金招降！ 俄國飛行員開戰機「投誠」爽領百萬美金
    2022/03/12 18:04

    烏克蘭重金招降！ 俄國飛行員開戰機「投誠」爽領百萬美金
    史學家弗格森：靠制裁讓俄國停戰是戰略大錯
    2022/03/12 17:28

    史學家弗格森：靠制裁讓俄國停戰是戰略大錯

    五倍券新聞選自由 免費讓你來去高雄住一晚
    俄軍從未遇過的可怕損失！ 被曝31個營級戰術群已喪失戰力
    2022/03/12 16:31

    俄軍從未遇過的可怕損失！ 被曝31個營級戰術群已喪失戰力
    嘲諷滿點！ 烏克蘭防腐局長發表公開信 感謝俄軍貪汙腐敗
    2022/03/12 10:06

    嘲諷滿點！ 烏克蘭防腐局長發表公開信 感謝俄軍貪汙腐敗
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播