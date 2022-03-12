逼近戰力極限無法再戰？ 美國華府評估俄軍戰損率出爐

烏克蘭陸軍釋出一段在雪地中繳獲俄國坦克、軍車的影片，開酸「將入侵者的新武器和裝備交回烏克蘭軍隊，正在成為常態」。（圖取自烏克蘭陸軍臉書）

2022/03/12 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，面對烏國軍民奮力抵抗，戰損慘重，瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德（Carl Bildt）則透露，美國華府內部評估認為，俄軍入侵至今已達近25%的戰損率。

畢爾德今（12）日在推特指出，「美國華盛頓內部的評估是，俄羅斯入侵烏克蘭2週以來，俄軍已有接近25%用於入侵烏克蘭的軍事裝備被摧毀或無法使用」，畢爾德接著說，根據他以前當兵的經驗，只要軍事單位失去33%的軍事裝備，「就會被認為無法再戰」。

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另外，烏克蘭國防情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也透露，截至目前，俄羅斯已有18個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）失去作戰能力，13個徹底覆滅，等於共31個BTG在兩週內完全喪失作戰能力，「這是俄羅斯人以前沒遇過的可怕損失」。

I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of ???????? military equipment in the ???????? invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB — Carl Bildt （@carlbildt） March 11, 2022

瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德。（彭博）

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