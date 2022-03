俄軍士氣受挫！ 39歲近衛軍特戰部隊少校指揮官證實陣亡

2022/03/11 22:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,自家官兵傷亡連連,多名指揮官戰死前線,如今又證實一名39歲近衛軍特戰部隊少校指揮官列昂諾夫(Ruslan Leonov)陣亡,其告別式也在10日舉行。

綜合俄媒報導,來自克拉斯諾達爾的列昂諾夫在6日入侵烏克蘭的行動中被烏軍擊斃,他的告別在10日舉行,並安葬在北高加索Kavkazsky區一個農村,Kavkazsky區行政主管奧奇卡索夫( Vitaly Ochkasov)也在IG上發文悼念,「近衛軍特種部隊指揮官魯斯蘭·列昂諾夫少校於3月6日在烏克蘭領土上執行特別行動時死亡」。

奧奇卡索夫補充稱,「列昂諾夫留下妻子和兩個孩子,一個兒子和一個女兒。因公殉職的英雄將永遠留在我們心中」。

Today, the #Russian media announced that one more Russian officer was killed conducting aggressive war in #Ukraine. It's a Major Ruslan Leonov, a commander of a SpetsNaz company from Privolnoe settlement in Krasnodar province. pic.twitter.com/VRSfAjnjKh