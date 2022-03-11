俄軍士氣受挫！ 39歲近衛軍特戰部隊少校指揮官證實陣亡

俄羅斯39歲近衛軍特戰部隊少校指揮官列昂諾夫證實陣亡，其告別式也在10日舉行。（圖取自推特）

2022/03/11 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，自家官兵傷亡連連，多名指揮官戰死前線，如今又證實一名39歲近衛軍特戰部隊少校指揮官列昂諾夫（Ruslan Leonov）陣亡，其告別式也在10日舉行。

綜合俄媒報導，來自克拉斯諾達爾的列昂諾夫在6日入侵烏克蘭的行動中被烏軍擊斃，他的告別在10日舉行，並安葬在北高加索Kavkazsky區一個農村，Kavkazsky區行政主管奧奇卡索夫（ Vitaly Ochkasov）也在IG上發文悼念，「近衛軍特種部隊指揮官魯斯蘭·列昂諾夫少校於3月6日在烏克蘭領土上執行特別行動時死亡」。

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奧奇卡索夫補充稱，「列昂諾夫留下妻子和兩個孩子，一個兒子和一個女兒。因公殉職的英雄將永遠留在我們心中」。

Today, the #Russian media announced that one more Russian officer was killed conducting aggressive war in #Ukraine. It's a Major Ruslan Leonov, a commander of a SpetsNaz company from Privolnoe settlement in Krasnodar province. pic.twitter.com/VRSfAjnjKh — Victor Kovalenko （@MrKovalenko） March 10, 2022

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