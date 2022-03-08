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    侵略須「付出代價」！美國禁俄石油進口 傳拜登擬8日親口宣布

    俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，美國民主黨參議員今（8）日透露，拜登政府已決定禁止俄羅斯原油進口，加強對俄經濟制裁。圖為美國總統拜登。（美聯社、彭博；本報合成）

    俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，美國民主黨參議員今（8）日透露，拜登政府已決定禁止俄羅斯原油進口，加強對俄經濟制裁。圖為美國總統拜登。（美聯社、彭博；本報合成）

    2022/03/08 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，美國民主黨參議員昆斯（Chris Coons）等政治人物今（8）日透露，拜登政府已決定禁止俄羅斯原油進口，加強對俄經濟制裁。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天，美國民主黨參議員昆斯向《CNN》透露，拜登政府正密切與歐洲盟友合作，很有可能將禁止俄羅斯原油進口。

    《美聯社》也引不具名政府消息指出，美國總統拜登（Joe Biden）已經決定要禁止俄羅斯原油進口，加強對俄經濟制裁，也是對俄羅斯侵略烏克蘭的強力回應。

    報導指出，在此之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodmyr Zelensky）曾多次向西方各國官員請求，切斷俄國的所有貨品進口。

    消息來源指出，拜登將在美國時間8日早晨（台灣時間9日凌晨）宣布這項決定，並要俄羅斯開始對「不公不義的單方面侵烏戰爭」付出代價。雖然美國將單方面禁止俄羅斯原油進口，但有確實與歐洲各盟友進行商討。

    據悉，歐洲各國對俄羅斯能源的依賴比美國更深，歐洲整體的石化燃料有三分之一來自俄羅斯，而美國完全沒有進口俄羅斯的天然氣。

    此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨（7）日曾發出聲明表示，德國和歐洲太過依賴俄羅斯能源進口，短期內難以切斷與俄的這項貿易關係，因此德國將繼續從俄進口天然氣、原油及煤炭。

    俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，美國民主黨參議員今（8）日透露，拜登政府已決定禁止俄羅斯原油進口，加強對俄經濟制裁。圖為美國總統拜登（Joe Biden）。（美聯社檔案照）

    俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，美國民主黨參議員今（8）日透露，拜登政府已決定禁止俄羅斯原油進口，加強對俄經濟制裁。圖為美國總統拜登（Joe Biden）。（美聯社檔案照）

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