無聲狠嗆俄羅斯！ 俄駐美使館外出現「澤倫斯基總統大道」

2022/03/08 20:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,各國紛紛制裁,俄國內外反戰怒火遍地開花,在美國華府的俄羅斯駐美大使館外,出現一面以烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)命名的「澤倫斯基總統大道」路標,以「和平、非暴力、無聲的形式」向俄羅斯抗議。

綜合外媒報導,美國時間6日下午,不滿俄羅斯入侵烏克蘭的抗議人士在美國華府的俄駐美大使館外的街道上,豎立一面新的標誌路標「澤倫斯基總統大道」,除了向澤倫斯基表達敬意,也向俄國表達無聲的抗議。

請繼續往下閱讀...

豎立這面路標的政治行動委員會(PAC)創辦人泰勒(Claude Taylor)在推特貼出多張照片表示,這是一個像徵性的態度,「象徵我們和許多美國人對烏克蘭被俄軍入侵的感受」。

At Russian Embassy in DC… now located on President Zelensky Way. pic.twitter.com/zmShDvEqQS