為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無聲狠嗆俄羅斯！ 俄駐美使館外出現「澤倫斯基總統大道」

    俄羅斯駐美大使館外出現一面以烏克蘭總統命名的「澤倫斯基總統大道」路標，以「和平、非暴力、無聲的形式」向俄羅斯抗議。（美聯社、歐新社；本報合成）

    俄羅斯駐美大使館外出現一面以烏克蘭總統命名的「澤倫斯基總統大道」路標，以「和平、非暴力、無聲的形式」向俄羅斯抗議。（美聯社、歐新社；本報合成）

    2022/03/08 20:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，各國紛紛制裁，俄國內外反戰怒火遍地開花，在美國華府的俄羅斯駐美大使館外，出現一面以烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）命名的「澤倫斯基總統大道」路標，以「和平、非暴力、無聲的形式」向俄羅斯抗議。

    綜合外媒報導，美國時間6日下午，不滿俄羅斯入侵烏克蘭的抗議人士在美國華府的俄駐美大使館外的街道上，豎立一面新的標誌路標「澤倫斯基總統大道」，除了向澤倫斯基表達敬意，也向俄國表達無聲的抗議。

    豎立這面路標的政治行動委員會（PAC）創辦人泰勒（Claude Taylor）在推特貼出多張照片表示，這是一個像徵性的態度，「象徵我們和許多美國人對烏克蘭被俄軍入侵的感受」。

    俄羅斯駐美大使館外出現一面以烏克蘭總統命名的「澤倫斯基總統大道」路標，以「和平、非暴力、無聲的形式」向俄羅斯抗議。（歐新社）

    俄羅斯駐美大使館外出現一面以烏克蘭總統命名的「澤倫斯基總統大道」路標，以「和平、非暴力、無聲的形式」向俄羅斯抗議。（歐新社）

    抗議人士在美國時間6日下午豎立「澤倫斯基總統大道」路標。（美聯社）

    抗議人士在美國時間6日下午豎立「澤倫斯基總統大道」路標。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    人道走廊通了！ 烏克蘭外交部公布約1.2萬俄軍陣亡 （不斷更新）
    2022/03/08 21:22

    人道走廊通了！ 烏克蘭外交部公布約1.2萬俄軍陣亡 （不斷更新）
    表彰澤倫斯基勇敢抗俄 親俄捷克總統授予「最高國家榮譽」
    2022/03/08 18:48

    表彰澤倫斯基勇敢抗俄 親俄捷克總統授予「最高國家榮譽」

    市政路延伸 串連七期與台中科技走廊
    意義非凡！6城鎮奮勇抗俄 澤倫斯基頒布「英雄城市」封號
    2022/03/08 17:21

    意義非凡！6城鎮奮勇抗俄 澤倫斯基頒布「英雄城市」封號
    北約拒設禁航區 澤倫斯基斥：那些喪命的人將因軟弱而死
    2022/03/05 09:52

    北約拒設禁航區 澤倫斯基斥：那些喪命的人將因軟弱而死

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播