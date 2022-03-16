刷存在感？今年北韓屢屢試射彈道飛彈 外媒分析金正恩背後盤算

2022年開始，北韓再度展開彈道飛彈試射計畫。（美聯社）

2022/03/16 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩自上任以來，屢屢藉由展示軍武博得國際話語權，但在先前疫情期間，金正恩卻銷聲匿跡，國際社會上也罕見北韓相關消息，如今到了2022年，北韓突然又展開彈道飛彈試射計畫，外媒點出金正恩背後的盤算。

《紐約時報》報導，今年對北韓而言是重要的一年，這是金正恩執政的第十年，也是他父親金正日80周年冥誕、祖父金日成110周年冥誕，報導認為，圍繞這三件事的慶祝活動目的都一樣，就是美化金氏家族的統治，以及強化金正恩的政治合法性。

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報導表示，武器與戰爭一直是金氏家族的一部分，但金正恩的抱負比他的長輩們更遠大，他強調北韓要擁有核武能力，並利用科技推動國家的現代化。

多年來聯合國利用經濟制裁阻斷資金流入北韓武器項目，而金氏家族長期以來靠著非法的方式賺錢，例如透過網路駭客竊取加密貨幣交易所的資金，然後把資金投入軍武發展。

現在金正恩再度使用家族的老套路來完善北韓的軍力，先是試射彈道飛彈，接著預期美國會敦促安理會譴責或制裁北韓，北韓再回頭指責美方對他們有敵意，最後以此為藉口，聲稱北韓需要更多的自我防衛武器。

不過當前美國表現得相當克制，至於金正恩方面，他仍不斷擴充軍火庫，報導認為，金正恩看似不想談判，但他的目的其實是要迫使美國介入，阻止他使用武器，抱持著打持久戰的心態與美國斡旋。

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